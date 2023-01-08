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На війні загинув відомий громадський діяч із Запоріжжя

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На війні загинув відомий громадський діяч із Запоріжжя
У боях за Україну загинув громадський активіст із Запоріжжя Денис Тарасов
фото з відкритих джерел

Тарасов з перших днів війни пішов на фронт захищати Запоріжжя та Україну

На фронті загинув відомий запорізький активіст, адвокат Денис Тарасов. Про це в Телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«На фронті загинув Денис Тарасов. Друже, колега по «Силі людей». За мирних часів він боровся в Запоріжжі з олігархічно-клановою сволотою. З перших днів на фронті. Не віриться… Війна забирає кращих», – написав він.

Народна депутатка України Юлія Яцик також зробила допис у Фейсбуці, де висловила свої співчуття родині, друзям та близьким.

Вдень 7 січня Денис Тарасов залишив останній допис у фейсбуці. Він опублікував світлину з окопів, де, за його словами, температура 13 градусів морозу. 

У 2020 році Денис Тарасов боровся за крісло міського голови Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що відомий стронгмен з Сумщини, багаторазовий призер чемпіонатів України, майстер спорту Андрій Дмитрієв загинув на війні з російськими окупантами.

Теги: фронт радник адвокат війна Запоріжжя

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