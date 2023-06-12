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Російські окупанти мінують цехи підприємства «Кримський титан»: розвідка попередила про ризики

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські окупанти мінують цехи підприємства «Кримський титан»: розвідка попередила про ризики
У ГУР попереджають, що у випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за пів години
фото: пресслужба ГУР

Теракт на підприємстві «Кримський титан», до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу

Російські інженерні підрозділи мінують цехи підприємства «Кримський титан» у тимчасово окупованому Армянську на півночі Кримського півострова. Вибух може спричинити техногенну катастрофу. Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони.

Як зазначається, через вчинений ворогом теракт на Каховській ГЕС і, як наслідок, відсутність води у Північно-Кримському каналі процеси виробництва на заводі «Кримський титан» в Армянську порушені до критичного рівня.

Відновити роботу у мінімально належному режимі росіяни вважають за неможливе. На території тимчасово окупованого Армянська циркулює інформація про ймовірну зупинку «Кримського титану».

«Водночас інженерні підрозділи окупаційної армії Московії упродовж останніх кількох днів мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території», – йдеться у повідомленні.

У ГУР наголошують, що теракт на підприємстві «Кримський титан», до якого готуються російські загарбники, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками.

На холодильному обладнанні «Кримського титану» використовується близько 200 тонн технологічного аміаку. У ГУР попереджають, що у випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за пів години. Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини.

Також зазначається, що в Армянську росіяни готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення.

Нагадаємо, як повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак росіяни готуються до втечі з Криму, адже підрив росіянами Каховської ГЕС може позбавити мешканців півострова питної води.

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Теги: Крим вибух окупанти теракт Міноборони замінування населення росіяни

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