У центрі Києва пролунав вибух (оновлено)

На території Олександрівської лікарні сталося загорання в автомобілі швидкої медичної допомоги

Вибухнула машина швидкої допомоги. Про це пише телеграм-канал Київ INFO.

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Почалася пожежа. її намагаються загасити.

«Інформація про постраждалих уточнюється. Прильотів не було», – йдеться у повідомленні.

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Пізніше КМВА офіційно підтвердила, що на території лікарні загорівся автомобіль швидкої медичної допомоги.

«Під час ліквідації пожежі було виявлено труп жінки (орієнтовно 92 роки). Також було виявлено жінку (орієнтовно 60 років) з опіками 1-2 ступені. Пожежа ліквідована. Повітряної загрози для міста на цей час немає. Вибухів не зафіксовано», – зазначили у КМВА.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі лунали потужні вибухи.

Також у тимчасово окупованій частині Запорізької області внаслідок вибуху постраждав виконувач обов'язків заступника міністра будівництва, архітектури та ЖКГ загарбників.

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Нагадаємо, що окупанти завдали по Україні масованого ракетного удару в ніч проти 28 квітня: унаслідок атаки російська ракета влучила у багатоповерхівку в місті Умань на Черкащині. Повністю знищено під’їзд – 27 квартир, у яких проживали люди.

Як повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, через ракетний удар загинули 23 людини, шість із них – діти, ще дві жінки вважаються безвісти зниклими. Команда видання «18000» відвідала місце військового злочину й розповіла історії постраждалих.