В окупованій Голій Пристані затоплено майже 200 будинків (відео)

Рівень води продовжує зростати щогодини

У тимчасово окупованій Голій Пристані, що на Херсонщині, через підрив дамби вже затоплено майже 200 будинків. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

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«Станом на 20:00 вечора у місті затоплено 196 житлових будинків. І рівень води продовжує зростати щогодини», - повідомив Прокудін.

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Він також розповів, що попри російські обстріли місцеві мешканці не припиняють допомагати іншим врятуватися від «великої води».

«Рідні, тримайтеся. Увесь світ бачить, що з вами роблять російські терористи. Ми робимо все можливе, аби вирвати вас з лап терористів!», – додав глава ОВА.

Нагадаємо, в Олешках Херсонської області є перші загиблі внаслідок підриву Каховської ГЕС. У місті вже проблеми не лише з електроенергією, а й з питною водою, котру більшість людей брали з облаштованих у них вдома свердловин.

Як повідомлялося, українським військовим вдалося врятувати матір із дітьми в затоплених Олешках на Херсонщині.

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Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.