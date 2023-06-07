Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованій Голій Пристані затоплено майже 200 будинків (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованій Голій Пристані затоплено майже 200 будинків (відео)
Місцеві мешканці не припиняють допомагати іншим врятуватися від великої води
фото скріншот відео

Рівень води продовжує зростати щогодини

У тимчасово окупованій Голій Пристані, що на Херсонщині, через підрив дамби вже затоплено майже 200 будинків. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

«Станом на 20:00 вечора у місті затоплено 196 житлових будинків. І рівень води продовжує зростати щогодини», - повідомив Прокудін.

Він також розповів, що попри російські обстріли місцеві мешканці не припиняють допомагати іншим врятуватися від «великої води».

«Рідні, тримайтеся. Увесь світ бачить, що з вами роблять російські терористи. Ми робимо все можливе, аби вирвати вас з лап терористів!», – додав глава ОВА.

Нагадаємо, в Олешках Херсонської області є перші загиблі внаслідок підриву Каховської ГЕС. У місті вже проблеми не лише з електроенергією, а й з питною водою, котру більшість людей брали з облаштованих у них вдома свердловин.

Як повідомлялося, українським військовим вдалося врятувати матір із дітьми в затоплених Олешках на Херсонщині.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

 

Теги: відео Telegram окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відверту зйомку Ріанна присвятила красі материнства
Найбагатша співачка світу напередодні пологів знялася у відвертій фотосесії
21 травня, 12:24
Відео імпровізованого виступу Пономарьов виклав в соцмережу
Пономарьов та Дзідзьо акапельно заспівали в автобусі гімн Києва
28 травня, 22:31
Атаки дронів по Київщині: правоохоронці повідомили про наслідки
Атаки дронів по Київщині: правоохоронці повідомили про наслідки
8 травня, 09:01
Зеленський пояснив, чому Росія посилила ракетні обстріли України
Зеленський пояснив, чому Росія посилила ракетні обстріли України
9 травня, 15:17
Біля всіх виборчих дільниць є продавці традиційних турецьких булочок з кунжутом – сімітів, які місцеві обожнюють їсти на сніданок
Квіти, булочки та хвилювання: репортаж із Туреччини, яка обирає нову владу (фото, відео)
14 травня, 13:30
Вірусний гепатит з'являється найпершим під час підтоплень
МОЗ повідомило, ризики яких інфекцій несе підтоплення
Сьогодні, 20:06
Ворожа ДРГ намагалася перетнути кордон в районі населеного пункту Зелене Харківської області
Російські диверсанти намагалася прорватися в одну із областей України
30 травня, 20:05
ППО знищила всі ворожі цілі
Повітряні сили під час нічної атаки збили всі ракети та дрони
2 червня, 10:07
Стадіон «Енергія» у Новій Каховці
У Новій Каховці пішов під воду стадіон: фото до та після
Вчора, 14:54

Події в Україні

В окупованій Голій Пристані затоплено майже 200 будинків (відео)
В окупованій Голій Пристані затоплено майже 200 будинків (відео)
Війна з Росією буде тривалою – Міллі
Війна з Росією буде тривалою – Міллі
В Олешках є перші загиблі внаслідок підриву Каховської ГЕС – мер
В Олешках є перші загиблі внаслідок підриву Каховської ГЕС – мер
ЗСУ наступає на Бахмутському напрямку, Україна побудує нові водогони. Головне за 7 червня
ЗСУ наступає на Бахмутському напрямку, Україна побудує нові водогони. Головне за 7 червня
Після підриву Каховської ГЕС, окупанти частково відійшли із затоплених позицій – розвідка
Після підриву Каховської ГЕС, окупанти частково відійшли із затоплених позицій – розвідка
Україна отримала від Німеччини перші гусеничні всюдиходи Bandvagn 206
Україна отримала від Німеччини перші гусеничні всюдиходи Bandvagn 206

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Після підриву Каховської ГЕС Китай звернувся до України та Росії
88K
Найбільша помилка Угорщини – це Україна
37K
«Нейтральна» білоруська тенісистка намагалася принизити вже другу українку (фото)
26K
Що отримує Кремль від підриву Каховської ГЕС?
20K
Кличко скасував покупку 17 легкових авто та наказав повернути гроші
20K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години

Новини

Підрив Каховської ГЕС. Мережа рясніє відео та фотофактами із шокованими людьми і тваринами
Сьогодні, 12:43
Підрив Каховської ГЕС: масштаби катастрофи
Сьогодні, 08:03
Реакція Байдена на підрив Каховської ГЕС, засідання радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:27
ЗСУ приземлили російський штурмовик і чотири дрони – Генштаб
Сьогодні, 06:43
Подекуди короткочасні дощі: прогноз погоди на 7 червня
Сьогодні, 04:56
7 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту