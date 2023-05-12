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Данілов анонсував «сюрпризи» для росіян

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Данілов анонсував «сюрпризи» для росіян
Олексій Данілов про росіян: «Поки вони не підуть з нашої території, ми не зупинимось»
фото з відкритих джерел

Україна має власне виробництво потужних ракет

Росіян дуже лякають ракети Storm Shadow, які ЗСУ мають отримати від Великої Британії. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі «24 каналу».

Данілов зазначив, що Україна також має власне виробництво потужних ракет і нагадав, що у 2022 році славнозвісний крейсер «Москва», яким так хизувались росіяни, затонув за допомогою ракет, розроблених в Україні.

«Росіяни можуть боятись не тільки ракет, які нам надала Велика Британія. Чи продовжуємо ми готувати «сюрпризи»? Звичайно, ми готуємось. До того часу, поки вони не підуть з нашої території, ми не зупинимось. Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно», – підкреслив він.

Раніше Міноборони заінтригувало українців далекобійними ракетами і натякнуло на Крим.

Нагадаємо, вчора міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що його країна передає Україні далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow.

Сьогодні прилетіло в тимчасово окупований Луганськ. Російські воєнкори переконані, що удар по Луганському підприємству нанесли з Краматорська. Між містами відстань 130км.

Теги: Олексій Данілов ЗСУ війна окупанти

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