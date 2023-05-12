Данілов анонсував «сюрпризи» для росіян

Олексій Данілов про росіян: «Поки вони не підуть з нашої території, ми не зупинимось»

Україна має власне виробництво потужних ракет

Росіян дуже лякають ракети Storm Shadow, які ЗСУ мають отримати від Великої Британії. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі «24 каналу».

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Данілов зазначив, що Україна також має власне виробництво потужних ракет і нагадав, що у 2022 році славнозвісний крейсер «Москва», яким так хизувались росіяни, затонув за допомогою ракет, розроблених в Україні.

«Росіяни можуть боятись не тільки ракет, які нам надала Велика Британія. Чи продовжуємо ми готувати «сюрпризи»? Звичайно, ми готуємось. До того часу, поки вони не підуть з нашої території, ми не зупинимось. Ми будемо боротися стільки, скільки потрібно», – підкреслив він.

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Раніше Міноборони заінтригувало українців далекобійними ракетами і натякнуло на Крим.

Нагадаємо, вчора міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що його країна передає Україні далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow.

Сьогодні прилетіло в тимчасово окупований Луганськ. Російські воєнкори переконані, що удар по Луганському підприємству нанесли з Краматорська. Між містами відстань 130км.