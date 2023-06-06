Окупанти готують втечу з Криму? Що означає підрив Каховської ГЕС

Унаслідок руйнації Каховської ГЕС водопостачання в Криму може зникнути на 10-15 років, а то й назавжди

Зеленський передбачив дії окупантів ще восени минулого року

Росіяни готуються до втечі з Криму, адже підрив росіянами Каховської ГЕС може позбавити мешканців півострова питної води. Про такі наслідки катастрофи, яку скоїли російські терости, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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Крім того, у жовтні минулого року президент України Володимир Зеленський уже попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт – підірвати дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. Він наголошував, що якщо Росія справді готує підрив дамби, то «терористи дуже чітко усвідомлюють: їм не втримати не лише Херсон, а й увесь південь нашої країни, зокрема й Крим».

«Навіть робота каналу, який побудований для постачання води в Крим і про який періодично нібито «печуться» у Москві, буде повністю зруйнована. Ось це – справжнє ставлення Росії до нашого українського Криму», – зауважив Зеленський.

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Тоді ж глава держави перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС та її дамби:

у небезпечній зоні опиняться сотні тисяч мешканців півдня України, які можуть постраждати від спровокованої повені;

може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України та Криму;

російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження, адже вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища;

загальні руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки такого теракту досягнуть масштабів історичної катастрофи.

Зеленський також попередив, що подібну операцію Росія може провести «під фальшивим прапором» – тобто після підриву дамби російськими військовими РФ звинуватить в цьому теракті Збройні сили України.

У разі підриву Каховської ГЕС російськими військами, тимчасово окупований Крим залишиться без водопостачання на 10-15 років. Про це восени заявив секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов.

«Доведеться почекати і подивитися, але якщо вони все ж підірвуть (Каховську ГЕС – ред.), то ідея водопостачання в Криму зникне років на 10-15, а може, й назавжди. Тоді виникає питання, навіщо їм Крим, якщо вони збираються залишити його без води», – сказав Данілов.

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Також в разі підриву вода спуститься далі в Крим, тобто може відбутись затоплення ще й там. Тобто росіяни в такому разі досягнуть мети подачі води в Крим дещо інакше, ніж уявляють собі мешканці півострова.

Підрив ГЕС – це фактично приречення самих себе для росіян, адже лівий берег Херсонщини по Дніпру знаходиться нижче за течією Дніпра, аніж правий. Тобто затопить, в першу чергу, окуповані території.

Територія затоплення – це лише одна з тем щодо Каховської ГЕС. Річ у тому, що міст через ГЕС був і лишається для росіян стратегічним: через нього вони постачали озброєння з Росії (спочатку Керченським мостом, а далі – мостом через ГЕС та Антонівським). Після ударів ЗСУ це стало складніше, постачання озброєння значно ускладнилось.

Від Каховської ГЕС починається Північно-Кримський канал, який забезпечує дніпровською водою півострів.

Зауважимо, рівень води в Каховському водосховищі, з якого харчується Північно-Кримський канал, стрімко падає – окупанти визнали, що в Криму буде біда з водою.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Незабаром вода дістане критичного рівня: починається евакуація з небезпечних районів.

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Як відомо, Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає.

Нагадаємо, Зеленський скликає екстрене засідання РНБО у зв'язку з підривом Каховської ГЕС.

Також місцева влада заявила, що місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Як відомо, росіяни вчинили екоцид. Підрив окупантами Каховської ГЕС може позбавити питної води жителів Херсонщини та окупованого Криму, а також становить загрозу для Запорізької АЕС – підрив Каховської ГЕС: що наразі відбувається на Херсонщині (фото, відео).

Крім того, стало відомо коли очікується критично високий рівень води.

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До того ж російські окупанти визнали, що це вони підірвали Каховську ГЕС (відео).