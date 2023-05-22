В окупованому Сімферополі зникло світло: що сталося

Російська влада заявила про технологічне відключення електроенергії, однак не назвала причину

У тимчасово окупованому Сімферополі (Крим) в багатьох районах, а також у передмісті ввечері 21 травня зникло електропостачання. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

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За словами так званого радника окупаційної влади Криму Олега Крючкова, сталося технологічне відключення електроенергії. Водночас причина несправності не називається. Крючков зазначив, що електропостачання в місті буде відновлено у «найближчі 30-40 хвилин».

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Раніше повідомлялося, що в Сімферополі відбувається захоплення окупантами Кафедрального собору Православної Церкви України. Окупанти виломлюють двері храму, описують та крадуть майно ПЦУ.

До слова, 6 квітня на південно-західній околиці тимчасово окупованого Сімферополя, що в Криму, сталася масштабна пожежа. Очевидці заявляли про звуки вибухів.

Крім того, 20 березня в тимчасово окупованому Сімферополі невідомі намагалися підірвати газопровід. Вибух стався на газовому вузлі у Центральному районі міста.