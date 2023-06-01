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РФ може дозволити контрактну службу людям із судимістю

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ може дозволити контрактну службу людям із судимістю
До Держдуми РФ внесено новий законопроєкт
фото з відкритих джерел

Раніше увʼязнені в Росії не були зобовʼязані перебувати на військовому обліку, однак тепер це може змінитися

До Державної думи РФ внесено законопроєкт, що передбачає дозвіл на військову службу за контрактом для громадян із судимістю, а також на контрактну службу обмежено придатним за станом здоровʼя. Про це повідомляє російська служба «Радіо Свобода».

«У період проведення спеціальної військової операції (війни проти України – «Главком») виявлено значну кількість громадян, які бажають вступити на військову службу за контрактом, з-поміж тих, із ким контракт не може бути укладений», – ідеться в документі.

Автори законопроєкту пропонують внести поправки до чинних законів «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку» та «Про військовий обовʼязок та військову службу», а також до Кримінально-виконавчого кодексу РФ.

Раніше увʼязнені не були зобовʼязані перебувати на військовому обліку, однак у разі ухвалення документу такий обовʼязок може з'явитися. 

Завербованих увʼязнених та інших судимих громадян у разі ухвалення поправок звільнятимуть від покарання або гаситимуть їм судимість за заявою військового командування або їхньою особистою заявою.

Крім того, законопроєктом пропонується в період мобілізації чи воєнних дій залучати до контрактної служби громадян, визнаних обмежено придатними за станом здоровʼя. 

Нагадаємо, завербовані російські ув'язнені стали основним джерелом новобранців для масштабних операцій групи «Вагнер» в Україні. Для участі у бойових діях лише у квітні 2023 року записалося до 10 тис. засуджених.

Як повідомлялося, в указі російського диктатора Володимира Путіна про призов резервістів на військові збори є два розділи з позначкою «таємно».

До слова, за повідомленням британської розвідки, російська влада, аби відтермінувати нову відкриту обов'язкову мобілізацію у країні, націлилася на робітників-мігрантів із Центральної Азії в Росії для відправки на війну.  Як зазначається у зведенні, вербувальники відвідували мечеті та імміграційні служби для найму. 

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Теги: росіяни мобілізація росія

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