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Підрив дамби: ООН поки не бачить ознак воєнного злочину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підрив дамби: ООН поки не бачить ознак воєнного злочину
За словами верховного комісара ООН, всі запити на відвідування територій України, що перебувають під російською окупацією, було відхилено
фото з відкритих джерел

ООН закликає до проведення незалежного, ретельного та прозорого розслідування інциденту

Управління ООН з прав людини наразі не наважується назвати підрив Каховської гідроелектростанції росіянами воєнним злочином. Про це заявив представник офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс, повідомляє Handelsblatt.

«Оскільки обставини інциденту залишаються неясними, передчасно розглядати питання про те, чи міг бути скоєний воєнний злочин», – заявив він, коментуючи руйнування греблі в Херсонській області.

Лоуренс також зазначив, що повторює заклик щодо проведення незалежного, ретельного та прозорого розслідування інциденту. За словами верховного комісара ООН, всі запити на відвідування територій України, що знаходяться під російською окупацією, було відхилено.

Нагадаємо, знищення росіянами Каховської ГЕС завдало значних збитків сільському господарству України, зокрема на Півдні. Унаслідок техногенної повені, окрім домівок, людей та тварин, постраждав і урожай, адже тисячі городів та полів затопило.

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Теги: катастрофа ООН розслідування урожай злочин росіяни Каховська ГЕС

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