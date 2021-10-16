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    Російські окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню

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    Станом на ранок 16 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано - Російські окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню

    Станом на ранок 16 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

    Фото з відкритих джерел

    Унаслідок ворожих дій поранений український воїн

    Минулої доби, 15 жовтня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Поблизу Новозванівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм та протитанковий ракетний комплекс. Неподалік Золотого-4 найманці здійснили два обстріли з мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї. В районі Авдіївки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм. В бік Новотошківського противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів. Позиції українських воїнів біля Красногорівки потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів. Біля Лебединського ворог застосував міномети калібру 120 мм», – ідеться в повідомленні.

    Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Після надання домедичної допомоги воїна евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

    Як зазначається, на збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

    Станом на 7-му годину ранку, 16 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    «Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням», – наголошують у штабі ООС.

    Нагадаємо, «Дія» запустить сервіси для ветеранів.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл озброєння
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    Російські окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню