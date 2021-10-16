У окупованому Криму Росія розмістила десятки носіїв ядерної зброї

Росія продовжує працювати над можливим відновленням військової інфраструктури для зберігання ядерної зброї в Криму

Україна заявляє, що «дуже ймовірною» є поява нових носіїв ядерної зброї на півстрові

Росія розгорнула на території тимчасово окупованого Криму 39 потенційних носіїв ядерної зброї, і дуже ймовірною є поява на півострові нових засобів доставки ядерних боєприпасів. Про це заявила у п’ятницю у Відні делегація України під час 6-ї оглядової конференції з розгляду Договору про звичайні збройні сили в Європі, пише «Укрінформ».

«В окупованому Криму було розгорнуто 39 засобів, які можуть використовуватися як носії ядерної зброї», – заявила українська делегація.

Морська складова включає: один ракетний крейсер проєкту 1164 «Атлант», три фрегати «Проєкт 11356», чотири ракетні катери «Проєкт 1241.1», чотири малі ракетні кораблі «Проєкт 21631», два кораблі на повітряній подушці «Проєкт 1239», шість дизельних підводних човнів «Проєкт 636,3». Повітряна складова нараховує 18 фронтових бомбардувальників Су-24М. У сухопутній складовій – один береговий стаціонарний ракетний комплекс «Утес».

Крім того, у рамках подальшого розгортання нових підрозділів та переозброєння вже наявних, «дуже ймовірною» є поява нових носіїв ядерної зброї.

«Винищувачі середньої дальності Су-34 можуть замінити фронтові бомбардувальники Су-24М, а мобільний балістичний ракетний комплекс малої дальності «Іскандер-М» може бути передислокований з материкової частини Росії», – заявили в українській місії.

Крім того, залежно від ситуації, кримська група сил може бути посилена дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 повітряно-космічних сил РФ, які можуть бути передислоковані на тимчасово окуповану територію АР Крим з материкової частини Росії.

Також делегація України повідомила, що Росія продовжує працювати над можливим відновленням військової інфраструктури для зберігання ядерної зброї в Криму, зокрема, колишньої центральної бази зберігання ядерних боєприпасів «Феодосія-13» (селище Краснокам’янка, 30 км на південний захід від міста Феодосія). На території цього об’єкта «вжито комплекс заходів щодо часткового відновлення його функціонування».

Українська делегація наголосила, що російська військова агресія проти України та Грузії, масштабна мілітаризація тимчасово окупованого Кримського півострова, включаючи концентрацію великої кількості ударного та наступального озброєння і високомобільних сил, «дискредитували та знищили саме поняття «флангового» обмеження та «флангової» зони у розумінні Договору про звичайні збройні сили у Європі».

Було нагадано про те, що станом на грудень 2013 року Росія мала право утримувати в українському Криму у складі військових формувань Чорноморського флоту не більше 132 бронетранспортерів, не більше 24 артилерійських систем калібром понад 100 мм, не більше 22 бойових літаків і не більше 16 тис. особового складу.

Втім, у ході тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Росія створила потужне об’єднане угруповання сил, що дозволяє їй контролювати ситуацію у всьому Азово-Чорноморському регіоні.

Станом на 1 жовтня 2021 року до складу цієї групи військ, що перебуває на постійній основі у тимчасово окупованому Криму, входять: близько 32,5 тис. військовослужбовців; 185 бойових танків; до 480 бойових броньованих машин; до 260 артилерійських систем калібром понад 100 мм, включаючи РСЗВ; близько 100 бойових літаків; до 70 бойових вертольотів; 13 берегових ракетних комплексів; до 70 військових кораблів і катерів; 7 підводних човнів.

Окрім цієї «кримської» групи, у рамках навчань на півострові періодично перебувають інші підрозділи Південного військового округу та десантні війська російських ЗС з материкової Росії.

«Тому з моменту незаконної окупації Криму Росія зосередила велику кількість озброєння та військовослужбовців в українській «фланговій» зоні, яка мала бути зоною зі зниженим рівнем озброєння та військової техніки, як це визначено Договором про звичайні збройні сили у Європі», – наголосила делегація України.

Нагадаємо, Україна висловила в ООН стурбованість у зв'язку з нарощуванням Росією ядерного потенціалу в окупованому Криму. З такою заявою виступив заступник постійного представника при ООН Юрій Вітренко на засіданні Генасамблеї.

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