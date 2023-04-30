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Російські військові завдали удару по Куп'янську (фото)

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Російські військові завдали удару по Куп'янську (фото)
Сьогодні зранку удару армії РФ зазнав Куп'янськ
фото: телеграм Олега Синєгубова

Постраждалих внаслідок обстрілу РФ немає, проте є руйнування

Зранку, 30 квітня, російські загарбники обстріляли з РСЗВ центр Куп'янська, що на Харківській області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Унаслідок дій армії РФ пошкоджено приватний будинок, гаражі. Також на місці влучань почалися пожежі. За даними Олега Синєгубова, постраждалих немає. 

«Сьогодні о 6:45 ранку російські окупанти завдали удару з РСЗВ по центру Куп'янська. Пошкоджено приватний будинок, гаражі, сталися пожежі. Знищено 4 автомобіля. На щастя, обійшлося без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

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фото: телеграм Олега Синєгубова

Голова Харківської ОВА також повідомив, що минулої доби окупанти вели вогонь по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

«Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Червона Зоря, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села», – написав він.

Нагадаємо, що вночі російські війська обстріляли Херсонщину. Загалом загарбники випустили 135 снарядів по області, місто Херсон обстріляли двічі. Унаслідок удару армії РФ є загиблий та постраждалий. 

До слова, триває 431-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська федерація, не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби було відбито 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка.

Теги: окупанти військові будинок місто Куп'янськ

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