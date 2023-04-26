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Шмигаль попередив про загрозу нової катастрофи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Шмигаль попередив про загрозу нової катастрофи
Окупація Запорізької АЕС перетворює її на військову базу
фото ілюстративне

37 років тому Україна та світ зіштовхнулися з однією з найбільших техногенних катастроф – аварією на ЧАЕС

Варварські атаки Росії поблизу атомних об’єктів України, окупація Запорізької АЕС та перетворення її на військову базу ставлять світ під загрозу нової катастрофи, масштаби якої можуть перевищити аварію на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль з нагоди 37-ї річниці аварії на ЧАЕС

Прем’єр нагадав, що 37 років тому Україна та світ зіштовхнулися з однією з найбільших техногенних катастроф – аварією на Чорнобильській АЕС. Замовчування й брехня радянського тоталітарного режиму про трагедію призвели до жахливих наслідків, які вийшли далеко за межі сучасної України. Загалом постраждало майже 5 млн людей.

«Сьогодні варварські атаки Росії поблизу атомних об’єктів України, окупація Запорізької АЕС та перетворення її на військову базу ставлять світ під загрозу нової катастрофи, чиї масштаби можуть перевищити аварію на ЧАЕС. Кожна цивілізована країна має пам'ятати події та наслідки 26 квітня 1986 року, аби рішуче боротися з російським ядерним терором сьогодення», – зазначив він.

За словами Шмигаля, першим кроком на цьому шляху має стати демілітаризація Запорізької атомної станції та санкції проти всієї атомної галузі РФ.

Раніше повідомлялося, що команда МАГАТЕ виявила пошкодження енергоблоку на Запорізькій АЕС.

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Теги: Чорнобильська АЕС Запорізька АЕС Денис Шмигаль окупанти

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