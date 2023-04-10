Окупант-дезертир підпалив будинок знайомого заради помсти

Унаслідок пожежі загинула одна людина та постраждала неповнолітня дитина

У російському Архангельську окупант втік з військової частини та підпалив будинок, де проживав його знайомий. Внаслідок пожежі загинула 49-річна жінка з інвалідністю, яка не могла самостійно пересуватися. Постраждали 7-річна дитина та 55-річний чоловік. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Пожежа у дерев'яному двоповерховому житловому будинку в Архангельську на вулиці Пугачова сталася вночі 9 квітня.

За даними джерел видання, за підозрою у підпалі затримано 35-річного військовослужбовця в/ч 08275 (Печенга, Мурманська область) Сергія Клевцова. Клевцов був військовослужбовцем ЗС РФ із непогашеною судимістю за крадіжку. Він перебував під адміністративним наглядом поліцейських.

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7 квітня військовий втік із центру для мобілізованих у Сєвєродвінську і направився у гості до свого товариша по службі Романа Петрова до Архангельська. Петров проживав у будинку на вулиці Пугачова. Напередодні близько години ночі чоловіки посварилися і товариш по службі з дружиною вигнали Клевцова зі свого будинку.

Як пояснив солдат уже на допиті, він задля помсти підпалив дитячий візок у під'їзді будинку на першому поверсі. Через це почалася пожежа. Сергія Клевцова затримали.

Нагадаємо, що на півдні налякані українським наступом окупанти формують «живі щити» з цивільних. Так окупанти імітують турботу про мешканців захоплених територій.

До слова, окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова. Окупанти виставили в соцмережі фото, щоб похвалитися своїми «досягненнями».