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Окупант-дезертир підпалив будинок знайомого заради помсти

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупант-дезертир підпалив будинок знайомого заради помсти
Дезертир Сергій Клевцов підпалив будинок товариша, щоб помститися за грубість
фото з відкритих джерел

Унаслідок пожежі загинула одна людина та постраждала неповнолітня дитина

У російському Архангельську окупант втік з військової частини та підпалив будинок, де проживав його знайомий. Внаслідок пожежі загинула 49-річна жінка з інвалідністю, яка не могла самостійно пересуватися. Постраждали 7-річна дитина та 55-річний чоловік. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Пожежа у дерев'яному двоповерховому житловому будинку в Архангельську на вулиці Пугачова сталася вночі 9 квітня. 

Окупант-дезертир підпалив будинок знайомого заради помсти фото 1

За даними джерел видання, за підозрою у підпалі затримано 35-річного військовослужбовця в/ч 08275 (Печенга, Мурманська область) Сергія Клевцова. Клевцов був військовослужбовцем ЗС РФ із непогашеною судимістю за крадіжку. Він перебував під адміністративним наглядом поліцейських.

Окупант-дезертир підпалив будинок знайомого заради помсти фото 2

7 квітня військовий втік із центру для мобілізованих у Сєвєродвінську і направився у гості до свого товариша по службі Романа Петрова до Архангельська. Петров проживав у будинку на вулиці Пугачова. Напередодні близько години ночі чоловіки посварилися і товариш по службі з дружиною вигнали Клевцова зі свого будинку. 

Як пояснив солдат уже на допиті, він задля помсти підпалив дитячий візок у під'їзді будинку на першому поверсі. Через це почалася пожежа. Сергія Клевцова затримали.

Нагадаємо, що на півдні налякані українським наступом окупанти формують «живі щити» з цивільних. Так окупанти імітують турботу про мешканців захоплених територій.

До слова, окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова. Окупанти виставили в соцмережі фото, щоб похвалитися своїми «досягненнями».

Теги: пожежа окупанти росія

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