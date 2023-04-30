Окупанти вночі вкотре обстріляли Херсонщину: є загиблий

Російські військові випустили 135 снарядів за минулу добу

За минулу добу, 29 квітня, росіяни здійснили 27 обстрілів Херсонської області з важкої артилерії, танків, «Градів» та БПЛА. Загалом загарбники випустили 135 снарядів по Херсонщині. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Обласний центр обстріляли 2 рази. За даними голови ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонщини.

Зазначають, що внаслідок дій армії РФ одна особа загинула, а ще одна – дістала поранень.

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Також Олександр Прокудін наголосив, що за минулу добу з деокупованих території евакуювали 71 особу.

Нагадаємо, що вночі місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи. Ворог обстрілював Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Також зафіксовано обстріли з тимчасово окупованої Голої Пристані.

До слова, триває 431-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська федерація, не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби було відбито 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка.