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Росіяни вдарили по селу Зміївка Бериславської громади, шість поранених на Херсонщині: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни вдарили по селу Зміївка Бериславської громади, шість поранених на Херсонщині: ситуація в регіонах
фото з відкритих джерел

Вночі ворог завдавав ударів з РСЗВ по м. Очаків Очаківської громади

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – два обстріли, Новгород-Сіверський район, зі ствольної артилерії та мінометів. Без втрат і руйнувань.

Сумщина

Вночі та зранку ворогом здійснено два мінометних обстріли Білопільської громади. Інформація про постраждалих, руйнування об’єктів інфраструктури не надходила. Дані уточнюються.

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли прикордонних громад – Юнаківської, Білопільської, Шалигинської, Новослобідської, Хотінської. Зафіксовано 52 прильоти з мінометів, артилерії, гранатометів. За попередніми даними, – без наслідків.

Запорізька область

За добу по області ворог здійснив 86 ударів по 13 населених пунктах з різних видів озброєння. Зафіксовано 20 нових руйнувань, але люди, на щастя, не постраждали.

Дніпропетровщина

Цiєї ночi вiйськовi з повiтряного командування «Схiд» та ППО тероборони приземлили шість ударних БПЛА, що ворог спрямував на Дніпропетровщину. Вчора росіяни знову обстрілювали область. У Великомихайлівськiй громадi Синельникiвського району побитi дві адмiнбудiвлi та авто.

У Червоногригорівській громаді Нікопольського району пошкоджене приватне підприємство та розбиті 34 сонячні панелі. Минулося без жертв.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Караїчне, Землянки, Устинівка та Одрадне.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове.

Ввечері ворог обстріляв с. Колісниківка Куп'янського району, пошкодженні житлові будинки. Внаслідок обстрілу м.Куп’янськ пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа.

Луганщина

Минулої доби противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районах південної околиці Кремінної та Серебрянського лісництва.  Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине і Білогорівка. Ворог продовжує нести втрати, заповнюючи пораненими мережу цивільних медичних закладів. Навіть у невеликих населених пунктах.

Донеччина

Одна людина загинула, двоє поранених  за добу.  Рашисти обстріляли населені пункти: Авдіївка, Дружківка, Костянтинівка, с. Ласточкине, смт Велика Новосілка, Бахмут, с. Новодмитрівка, с. Віролюбівка, Часів Яр, с. Новокалинове.

Пошкоджено 26 об’єктів: 15 житлових будинків, з яких шість багатоквартирних; будівля лікарні, дитсадок, ЦНАП, 8 цивільних автомобілів.

Миколаївщина

Сьогодні вночі ворог завдавав ударів з РСЗВ по м. Очаків Очаківської громади. Наслідки пошкоджень уточнюються. Постраждалих немає.

Херсонщина

За минулу добу противник здійснив  60 обстрілів, випустивши 298 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв п’ять разів. Через російську агресію шестеро людей  дістали поранення.

Росіяни вдарили по селу Зміївка Бериславської громади. Ворог вкотре поцілив у будівлю місцевої школи, а також пошкодив приміщення медичної амбулаторії. Крім того, російська армія завдала удару по автобусному парку у Херсоні. Через обстріл пошкоджено декілька комунальних транспортних засобів. З деокупованої території області евакуйовано 87 особи.

Нагадаємо, триває 421-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав три ракетні та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу «Шахед-136». 21 із них знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: пожежа Костянтинівка армія обстріл Миколаїв Авдіївка Запорізька область Херсон будинок озброєння населення рашисти Щастя втрати ворог поранення Бахмут росіяни

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