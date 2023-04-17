Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ збили чотири ворожі безпілотники: Генштаб назвав моделі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ збили чотири ворожі безпілотники: Генштаб назвав моделі
Протягом доби українські захисники відбили понад 60 атак противника
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 418-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Противник зазнає чималих втрат, проте продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші воїни відбили понад 60 атак противника. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині; а також 42 авіаційні удари. Ворог здійснив 46 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано й пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та іншу цивільну інфраструктуру.

Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі.

Протягом минулої доби російські загарбники обстріляли населені пункти Свеса, Шалигине, Бунякине, Білопілля, Іскрисківщина, Шпиль, Волфине, Юнаківка, Басівка і Велика Писарівка Сумської області, а також Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча, Землянки та Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше населеного пункту Григорівка та неподалік Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Спірне і Торське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.

Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів безуспішні атаки в районах Хромового та Іванівського. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Північне, Плещіївка та Щербинівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського, успіху не мав. Здійснив обстріли більш як 15 населених пунктів. Серед них – Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Первомайське та Нетайлове.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. У той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда та Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Протягом доби обстріляв понад 40 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області; Червоне, Чарівне, Оріхів, Новопавлівка та Степове Запорізької області; Золота Балка, Козацьке, Львове і Микільське Херсонської області, а також місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Також збито чотири ворожі безпілотники (два – типу «Орлан-10», один розвідувальний «Елерон» та один дрон-камікадзе «Ланцет»).

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів окупантів.

Теги: окупанти ворог Бахмут Вугледар Генштаб ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ексофіцер ГРУ Росії Владислав Аммосов перейшов на бік України
Ексофіцер ГРУ перейшов на бік України та формує «Сибірський батальйон» проти РФ
10 квiтня, 14:05
Окупанти намагаються заблокувати Авдіївку, а Мар'їнку захопити, щоб рухатися у напрямку Курахового
Сили оборони пояснили, для чого окупанти намагаються заблокувати Авдіївку
9 квiтня, 16:39
Війська РФ готуються до контрнаступу ЗСУ
На півдні налякані українським наступом окупанти формують «живі щити» з цивільних
8 квiтня, 09:58

Події в Україні

ЗСУ збили чотири ворожі безпілотники: Генштаб назвав моделі
ЗСУ збили чотири ворожі безпілотники: Генштаб назвав моделі
Маляр вказала, скільки всього осіб Україна звільнила з російського полону
Маляр вказала, скільки всього осіб Україна звільнила з російського полону
Попри розбіжності, міноборони РФ посилює «Вагнера» для захоплення Бахмута – ISW
Попри розбіжності, міноборони РФ посилює «Вагнера» для захоплення Бахмута – ISW
У Слов'янську завершилися рятувальні роботи: 15 людей загинули, 24 поранені
У Слов'янську завершилися рятувальні роботи: 15 людей загинули, 24 поранені
Окупанти обстріляли дачні будинки в Запорізькій області
Окупанти обстріляли дачні будинки в Запорізькій області
Підтоплення на Київщині: рятувальники показали відео з висоти пташиного польоту
Підтоплення на Київщині: рятувальники показали відео з висоти пташиного польоту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Патріарх Кирило на Великдень закликав молитися за українців, яких вбивають росіяни
6195
Мріяли про паску. Як зустрічали бійців після російського полону: щемливе відео
5706
Путін на Великдень прийшов у церкву, де відгородився від простих людей (фотофакт)
4310
Нічний вибух у Києві: поліція повідомила подробиці
4215
«Вагнер» тут майже закінчився: прикордонники розповіли про ситуацію на найгарячіших ділянках фронту
4021
Буданов із кошиком. Мережа вибухнула гумором через фото головного розвідника

Новини

Президент Бразилії вигадав як закінчити війну в Україні
Вчора, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Вчора, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Вчора, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Вчора, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Вчора, 04:45
Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях
Вчора, 03:56

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту