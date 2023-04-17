ЗСУ збили чотири ворожі безпілотники: Генштаб назвав моделі

Триває 418-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Противник зазнає чималих втрат, проте продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби на зазначених ділянках фронту наші воїни відбили понад 60 атак противника. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Протягом минулої доби російські окупанти завдали 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині; а також 42 авіаційні удари. Ворог здійснив 46 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано й пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та іншу цивільну інфраструктуру.

Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі.

Протягом минулої доби російські загарбники обстріляли населені пункти Свеса, Шалигине, Бунякине, Білопілля, Іскрисківщина, Шпиль, Волфине, Юнаківка, Басівка і Велика Писарівка Сумської області, а також Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча, Землянки та Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.

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На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше населеного пункту Григорівка та неподалік Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Спірне і Торське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.

Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів безуспішні атаки в районах Хромового та Іванівського. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Північне, Плещіївка та Щербинівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Водяного, Первомайського та Невельського, успіху не мав. Здійснив обстріли більш як 15 населених пунктів. Серед них – Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Первомайське та Нетайлове.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. У той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда та Новомихайлівка.

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На Шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка та Времівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Протягом доби обстріляв понад 40 населених пунктів. Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області; Червоне, Чарівне, Оріхів, Новопавлівка та Степове Запорізької області; Золота Балка, Козацьке, Львове і Микільське Херсонської області, а також місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Також збито чотири ворожі безпілотники (два – типу «Орлан-10», один розвідувальний «Елерон» та один дрон-камікадзе «Ланцет»).

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів окупантів.