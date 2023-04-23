Частина іспанських танків Leopard 2 вже на шляху до України

Іспанські Leopard 2 прибудуть в Україну за шість днів

Танки залишили портове місто Сантандер разом з 20 одиницями важкої техніки

Частина іспанських танків Leopard 2, а саме шість одиниць, уже прямують в Україну. Про це заявила міністерка оборони Маргарита Роблес, передає CNN.

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«За шість днів, транзитом через іншу країну, вони будуть в Україні», – додала Маргарита Роблес.

У виданні зазначають, що минулого тижня міністерка також заявила, що ще чотири танки Leopard, на додаток до нинішніх шести, будуть відправлені в Україну після ремонту якомога швидше.

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Повідомляють, що в цілому 40 членів екіпажів танків та 15 механіків пройшли підготовку в Іспанії.

Раніше повідомляли, що МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Іспанія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Також стало відомо, що Німеччина, Польща та Україна підписали угоду про створення центру з ремонту танків Leopard, пошкоджених у боях із російськими окупантами. Витрати на підтримку такого центру становитимуть 150-200 млн євро на рік, а робота центру може розпочатися вже наприкінці травня.