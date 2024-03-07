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Російські загарбники просунулися на декількох напрямках: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Російські загарбники просунулися на декількох напрямках: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти зосередили на Куп’янському та Лиманському напрямках близько 100 тис. особового складу

Збройні сили України ведуть бої з окупантами на різних ділянках фронту. На тлі позиційних боїв російські загарбники просунулися на північний схід від Куп’янська, на заході Запорізької області, поблизу Бахмута та Донецька. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

Російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Куп’янська на тлі позиційних боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри показують, що російська піхота нещодавно просунулася на північну околицю Синьківки. 

Голова Харківської обласної військової адміністрації України Олег Синєгубов заявив, що російські війська зосередили на Куп’янському та Лиманському напрямках близько 100 тис. особового складу. Він додав, що зараз російські війська ведуть механізований штурм на Куп’янському та Лиманському напрямках із застосуванням БТР МТ-ЛБ замість танків.

Повідомляється, що російські війська просунулися поблизу Бахмута на тлі позиційних боїв. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська просунулися в напрямку Богданівка-Калинівка (на північний захід від Бахмута) та Іванівське-Ступочки (на захід від Бахмута).

Поблизу Авдіївки 6 березня тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін на лінії фронту на ділянці не було. Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої тривали поблизу Бердичів, Орлівки, Семенівки, Тоненького, Водяного, Первомайського та Невельського.

Один російський блогер стверджував, що російські війська контролюють приблизно половину Тоненького та Первомайського та більшу частину Орлівки. Російські блогери також заявляли, що російські війська контролюють східну половину Бердичів.

Повідомляється, що російський блогер стверджував, що на захід від Авдіївки російські штурми «сповільнилися», оскільки українські сили зосереджуються на нових рубежах оборони. 

Російські сили нещодавно незначно просунулися на захід і південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 березня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися в Георгіївці. Позиційні бої тривали біля Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що 6 березня українські війська відбили російські штурми біля Пречистівки (на південний схід від Великої Новосілки) на кордоні Донецько-Запорізької області.

Російські війська нещодавно підтвердили наступ на заході Запорізької області на тлі позиційних боїв. Зазначається, що окупанти нещодавно просунулися на схід від Роботиного та на північний захід від Вербового. Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового.

Російський блогер стверджував, що російські сили, які діють на Запорізькому напрямку, не мають достатньої кількості безпілотників, а російські сили, які діють поблизу Роботиного, не мають належних можливостей протибатарейної та радіоелектронної боротьби (РЕБ).

6 березня тривали обмежені позиційні бої поблизу Кринок на лівому березі Херсонської області. Російські війська посилили обстріли та удари по українських позиціях на Херсонському напрямку.

Теги: війна ЗСУ штурм наступ окупанти

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