Окупанти значно просунулися після захоплення Авдіївки – британська розвідка

Як повідомила британська розвідка, Росія майже напевно взяла під свій контроль кілька сіл в районі Авдіївки

Територія на захід від Авдіївки залишається центром наступу російської армії, яка захопила Авдіївку 17 лютого і з того часу просунулась приблизно на 6 км від центру міста. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

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Як зазначається у зведенні, Росія майже напевно взяла під свій контроль кілька сіл у цьому районі: Ласточкине, Степове та Северне.

За даними британської розвідки, ці тактичні здобутки служать насамперед консолідації російських позицій навколо Авдіївки.

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«Росія також, ймовірно, прагне наростити імпульс на осі, щоб скористатися тим фактом, що тут менше фіксованих, добре захищених позицій та міських територій, з яких українські сили можуть захищатися», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські військові стабілізували лінію оборони безпосередньо на захід від Авдіївки. Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Орлівки (на захід від Авдіївки).

Зокрема, російські загарбники продовжують наступати навколо Авдіївки, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би українським військовим створити міцнішу лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки.

До слова, триває 736-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень.