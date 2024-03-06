Радянська пропаганда досі отруює мізки німців. Наскільки все погано

Совок – дійсно супертоксична і суперстійка штука

Совок проростає метастазами швидко, а викорінюється тяжко і дуже довго. Маємо приклад цілком цивілізованого порівняно з нашою історією совка в «ГДР». Він там панував формально 41 рік. І за тридцять років після цього ФРН вгатила в східні терени 1,2 трильйони євро – на населення в 16 млн осіб (на 1989). Десь 75 000 на особу, по 2,5 тис на рік.

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Але останні опитування підтверджують панування «червоно-коричневих» настроїв там. Не помогли жодні гроші і ліберальні цінності. Понад 50% населення підтримують «Альтернативу для Німеччини»/ AfD, ніби нацистів, але лівих і тотально пропутінських, та пропутінських ліваків руху Сари Ваґенкнехт

Влітку 2023-го, через 33 роки після завершення московської окупації і совка, східні німці демонстрували от такі настрої:

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2/3 вважають, що брати участь в політиці безсенсово («та, всі вони там однакові, що я можу» – знайомі настрої?).

2/3 мріють повернутись в часи «ГДР».

1/3 вважає, що диктатура для національних інтересів є кращою формою правління.

1/3 вважає, що їм потрібен «лідер, що правив би Німеччиною сильною рукою». З цього приводу згадайте опитування українців – скільки заздрило росіянам, що в них є «сильний лідер Путін» і хотіло такого ж; згадайте, наскільки в нас популярний був (і досі серед частки населення лишається) Лукашенко і тоталітарна Білорусь «зате там порядок»; і згадайте 12,5 мільйонів голосів за «сильного господарника» Януковича.

***

Совок – дійсно супертоксична і суперстійка штука. Її не витруюють гроші в будь-яких кількостях, як бачимо. Її не витруює просвіта і новий спосіб життя. Її не витруюють нові можливості. Її не витруює навіть війна і смерті, як бачимо з настроїв помітної частки населення наших прифронтових теренів і тих, хто вирішив лишитись в окупації (в якості аргументів «нормально жили», «пенсії вищі», «сильна влада», «можна поїхати на роботу до Москви», «там все, як звикли – фільми, музика, мова, свята»).

З цим порається тільки час – і його потрібно, мабуть, мінімум вдвоє більше, ніж панував совок.