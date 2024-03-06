Головна Думки вголос Олексій Голобуцький
search button user button menu button
Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Радянська пропаганда досі отруює мізки німців. Наскільки все погано

glavcom.ua
Радянський союз розвалився, але його спадок досі загрожує світові
фото з відкритих джерел

Совок – дійсно супертоксична і суперстійка штука

Совок проростає метастазами швидко, а викорінюється тяжко і дуже довго. Маємо приклад цілком цивілізованого порівняно з нашою історією совка в «ГДР». Він там панував формально 41 рік. І за тридцять років після цього ФРН вгатила в східні терени 1,2 трильйони євро – на населення в 16 млн осіб (на 1989). Десь 75 000 на особу, по 2,5 тис на рік.

Але останні опитування підтверджують панування «червоно-коричневих» настроїв там. Не помогли жодні гроші і ліберальні цінності. Понад 50% населення підтримують «Альтернативу для Німеччини»/ AfD, ніби нацистів, але лівих і тотально пропутінських, та пропутінських ліваків руху Сари Ваґенкнехт

Влітку 2023-го, через 33 роки після завершення московської окупації і совка, східні німці демонстрували от такі настрої:

  • 2/3 вважають, що брати участь в політиці безсенсово («та, всі вони там однакові, що я можу» – знайомі настрої?).
  • 2/3 мріють повернутись в часи «ГДР».
  • 1/3 вважає, що диктатура для національних інтересів є кращою формою правління.
  • 1/3 вважає, що їм потрібен «лідер, що правив би Німеччиною сильною рукою». З цього приводу згадайте опитування українців – скільки заздрило росіянам, що в них є «сильний лідер Путін» і хотіло такого ж; згадайте, наскільки в нас популярний був (і досі серед частки населення лишається) Лукашенко і тоталітарна Білорусь «зате там порядок»; і згадайте 12,5 мільйонів голосів за «сильного господарника» Януковича.

***

Совок – дійсно супертоксична і суперстійка штука. Її не витруюють гроші в будь-яких кількостях, як бачимо. Її не витруює просвіта і новий спосіб життя. Її не витруюють нові можливості. Її не витруює навіть війна і смерті, як бачимо з настроїв помітної частки населення наших прифронтових теренів і тих, хто вирішив лишитись в окупації (в якості аргументів «нормально жили», «пенсії вищі», «сильна влада», «можна поїхати на роботу до Москви», «там все, як звикли – фільми, музика, мова, свята»).

З цим порається тільки час – і його потрібно, мабуть, мінімум вдвоє більше, ніж панував совок.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Радянська влада історія СРСР путін війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Подоляка, кількість осіб, залучених до бойових дій, складає 200-300 тис. із 1 млн мобілізованих
Зеленський чекає від нового головкома «аудиту» військовослужбовців
9 лютого, 19:01
Кірбі прокоментував останні заяви лідера РФ, що нібито йому вигідно, щоб Джо Байден був переобраний на другий термін
Білий дім застеріг Путіна від втручання у вибори США
16 лютого, 06:10
Кум Путіна заявив, що відновлення економіки України можливе лише за підтримки РФ та країн СНД
Кремль знову повірив у Медведчука? Кум Путіна почав робити екзотичні заяви
21 лютого, 14:15
35-річний Володимир Мукан лише за тиждень до загибелі отримав офіцерське звання
«Уперше за 100 років роду випав шанс воювати не за СРСР, а за Україну». Згадаймо Володимира Мукана
9 лютого, 09:00
Литовський доброволець служив понад три місяці в українській армії
На війні в Україні загинув литовський доброволець
23 лютого, 20:21
РФ готова до діалогу щодо українського врегулювання, переконує Путін
Путін знову заявив про бажання розпочати переговори з Україною: що сказав диктатор
18 лютого, 15:35
Унаслідок обстрілу сталася пожежа
Загинула мати та двоє синів: наслідки обстрілу Конотопського району
20 лютого, 13:58
Байден закликав надати Україні більше поставок зі США, щоб протистояти нещадним атакам Росії
Байден звернувся до Конгресу напередодні другої річниці вторгнення Росії в Україну
23 лютого, 14:07
Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України
Що буде з РФ після перемоги України: цікавий момент у резолюції Європарламенту
29 лютого, 18:53

Олексій Голобуцький

Радянська пропаганда досі отруює мізки німців. Наскільки все погано
Радянська пропаганда досі отруює мізки німців. Наскільки все погано
На наших очах вибудовується нова військова доктрина Старої Європи
На наших очах вибудовується нова військова доктрина Старої Європи
СБУ готує велику спецоперацію. Кримському мосту приготуватися
СБУ готує велику спецоперацію. Кримському мосту приготуватися
Як війна змінює українців? Важливі тенденції
Як війна змінює українців? Важливі тенденції
Україна чи футбол? Справжні реалії політичного життя у США
Україна чи футбол? Справжні реалії політичного життя у США
Росія заплатить у будь-якому випадку. І ось чому
Росія заплатить у будь-якому випадку. І ось чому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Пентагон прокоментував можливості допомоги Україні без виділення $60 млрд
48K
Зеленська відмовилася відвідувати виступ Байдена перед Конгресом через Навальну
29K
Одна категорія біженців із України більше не має права на захист у Нідерландах
28K
На Хмельниччині військові отримували «бойові», ремонтуючи будинок тестя командира
28K
Кремль пригрозив ударами по півночі Європи
8880
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК

Новини

«Метінвест» модернізує ветеранські програми з урахуванням досвіду США
Сьогодні, 14:00
Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FavBet
Сьогодні, 13:07
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
Сьогодні, 11:56
Атака «Шахедів», вибух на ТЕЦ у Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Переважно без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 6 березня
Сьогодні, 05:20
Європейський день праведників. Що відзначаємо 6 березня
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
6 березня, 10:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua