Війна в Україні закінчиться за тижні, якщо... Путін назвав умову

Путін заявив, що США краще домовитися з Москвою

Президент РФ Володимир Путін заявив, що війна в Україні закінчиться через тижні, якщо Вашингтон припинить постачання озброєнь Києву. Про це російський диктатор сказав в інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону.

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За словами Путіна, він надсилав США сигнали про те, що вони мають перестати постачати зброю Україні – тоді війна завершиться через декілька тижнів.

Російський диктатор також назвав дешевою провокацією припущення щодо відправлення американських військ в Україну.

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Путіна заявив, що США мають багато своїх проблем, тому Вашингтону краще домовитися з Москвою і зрозуміти, що РФ боротиметься за свої інтереси до кінця.

Зауважимо, Такер Карлсон став першим західним журналістом, який узяв інтерв'ю у Путіна після початку повномасштабної російської агресії проти України.

Скандально відомий колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон є республіканцем-консерватором, кумиром ультраправих і найвпливовішим прихильником Трампа. За його словами, РФ не підривала «Північний потік» і «Північний потік-2» та Каховську ГЕС.

Про те, що Такер Карлсон візьме інтерв'ю у Путіна стало відомо 6 лютого. «Ми тут не тому, що любимо Володимира Путіна, ми тут тому, що любимо Сполучені Штати й хочемо залишатися квітучими та вільними», – сказав журналіст. За його словами, в Україні йде війна, яка змінила світ, а американці про неї знають замало.

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До слова, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков пояснив, що адміністрація президента країни-агресорки отримує багато запитів на інтерв'ю із диктатором від іноземних журналістів. Проте Путін немає жодного бажання спілкуватися зі ЗМІ, які нібито займають односторонню позицію. Позиція Карлсона відрізняється від інших, вона не проросійська, не проукраїнська, а, скоріше, проамериканська, тому диктатор погодився на інтерв'ю.