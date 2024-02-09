Головна Світ Політика
search button user button menu button

Війна в Україні закінчиться за тижні, якщо... Путін назвав умову

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Війна в Україні закінчиться за тижні, якщо... Путін назвав умову
Президент Росії дав інтервʼю американському пропагандисту Такеру Карлсону
фото: скріншот

Путін заявив, що США краще домовитися з Москвою 

Президент РФ Володимир Путін заявив, що війна в Україні закінчиться через тижні, якщо Вашингтон припинить постачання озброєнь Києву. Про це російський диктатор сказав в інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону.

За словами Путіна, він надсилав США сигнали про те, що вони мають перестати постачати зброю Україні – тоді війна завершиться через декілька тижнів.

Російський диктатор також назвав дешевою провокацією припущення щодо відправлення американських військ в Україну.

Путіна заявив, що США мають багато своїх проблем, тому Вашингтону краще домовитися з Москвою і зрозуміти, що РФ боротиметься за свої інтереси до кінця.

Зауважимо, Такер Карлсон став першим західним журналістом, який узяв інтерв'ю у Путіна після початку повномасштабної російської агресії проти України.

Скандально відомий колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон є республіканцем-консерватором, кумиром ультраправих і найвпливовішим прихильником Трампа. За його словами, РФ не підривала «Північний потік» і «Північний потік-2» та Каховську ГЕС.

Про те, що Такер Карлсон візьме інтерв'ю у Путіна стало відомо 6 лютого. «Ми тут не тому, що любимо Володимира Путіна, ми тут тому, що любимо Сполучені Штати й хочемо залишатися квітучими та вільними», – сказав журналіст. За його словами, в Україні йде війна, яка змінила світ, а американці про неї знають замало.

До слова, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков пояснив, що адміністрація президента країни-агресорки отримує багато запитів на інтерв'ю із диктатором від іноземних журналістів. Проте Путін немає жодного бажання спілкуватися зі ЗМІ, які нібито займають односторонню позицію. Позиція Карлсона відрізняється від інших, вона не проросійська, не проукраїнська, а, скоріше, проамериканська, тому диктатор погодився на інтерв'ю.

Читайте також: 

Теги: Адміністрація Президента війна путін журналіст Вашингтон диктатор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Об'єктом нашого впливу мають бути російські еліти, а не умовний Білгород»
Голодних бунтів в Росії не буде. Ставка на розкол еліт
11 сiчня, 08:47
ЗСУ відбили атаки окупантів і завдали ворогу значних втрат
За добу найбільше ворожих атак відбулося на двох напрямках – Генштаб
12 сiчня, 07:06
Наслідки влучань уламку ракети у Святошинському районі
Ракетний обстріл Києва. Кличко назвав кількість потерпілих
23 сiчня, 08:25
Саудівський принц Мухаммед бін Салман і президент США Джо Байден
Bloomberg: Саудівська Аравія відновила переговори зі США про оборонну співпрацю
31 сiчня, 05:52
Політики досі бачать Путіна як сильного лідера, а не як зло, яке треба знищити – Кулеба
Політики досі бачать Путіна як сильного лідера, а не як зло, яке треба знищити – Кулеба
25 сiчня, 17:10
Президент Угорщини Віктор Орбан та президент Росії Володимир Путін
ISW: Росія підбурює націоналістичні настрої в Європі, щоб використати їх проти України
30 сiчня, 08:39
Як зазначають журналісти, бізнес з Росією допоможе вивести економіку КНДР зі спаду
Північна Корея вперше за тривалий час повернеться до економічного зростання – DW
2 лютого, 17:26
На розгляд переходить лише твердження про те, що Росія безпідставно звинуватила Україні у неіснуючому геноциді
Суд ООН частково став на сторону України у позові проти РФ щодо геноциду
2 лютого, 17:39
Генерал-полковник нагородив українських захисників державними та відомчими відзнаками
Сирський прибув на передову та повідомив про ситуацію на фронті (фото)
5 лютого, 13:38

Політика

Протягом трьох-п’яти років. Міноборони Данії припускає напад РФ на НАТО
Протягом трьох-п’яти років. Міноборони Данії припускає напад РФ на НАТО
Усунення Трампа від участі у виборах: Верховний суд США може ухвалити нове рішення
Усунення Трампа від участі у виборах: Верховний суд США може ухвалити нове рішення
Боррель пояснив, що чекатиме Європу у разі припинення допомоги Україні
Боррель пояснив, що чекатиме Європу у разі припинення допомоги Україні
Румунія надала дозвіл на швидке розгортання сил НАТО в разі серйозних загроз
Румунія надала дозвіл на швидке розгортання сил НАТО в разі серйозних загроз
Головні фейки Путіна в інтерв'ю Такеру Карлсону
Головні фейки Путіна в інтерв'ю Такеру Карлсону
Кім Чен Ин готується окупувати Південну Корею
Кім Чен Ин готується окупувати Південну Корею

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Українських військовополонених не було на борту Іл-76 – Данілов
13K
Відставка Залужного: у пропагандистки сталась істерика
12K
Час оновити керівництво ЗСУ. Зеленський розказав, яку пропозицію зробив Залужному
11K
«Дехто уже живе у наметах»: генерал налякав труднощами, з якими зіштовхнуться біженці у Канаді
8070
Московська церква пішла війною проти директора заповідника Києво-Печерської лаври
7883
Війна в Україні закінчиться за тижні, якщо... Путін назвав умову

Новини

Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України
Сьогодні, 12:17
Пожежі у Росії, ворог атакував Харківщину: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Дощ і сніг в низці областей: прогноз погоди на 9 лютого
Сьогодні, 04:50
Міжнародний день стоматолога. Які свята відзначаємо 9 лютого
Сьогодні, 00:15
Атака безпілотників, Сенат США провалив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:50
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua