Нове меню для ЗСУ: на одного військового планують витрачати 139,38 грн на день

Зміни в харчуванні військових будуть введені в дію в червні 2024 року

Рекомендовані меню запускатимуть через систему, яку наразі розробляють на основі аналізу потреб військових частин

Державний оператор тилу (ДОТ) Міністерства оборони України до літнього сезону розробить рекомендовані меню для Збройних сил України (ЗСУ). Згідно із ним, на збалансований денний раціон одного військовослужбовця планують витрачати 139,38 грн. Про це повідомила радниця зі стратегічних комунікацій ДОТ Тетяна Харченко на пресконференції, пише «Інтерфакс-Україна».

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«Державний оператор тилу залучить професійних технологів і кухарів до розроблення рекомендованих меню для військових частин, які вони зможуть використовувати, щоб годувати військовослужбовців», – сказала вона.

За інформацією Харченко, рекомендовані меню запускатимуть через систему, яку наразі розробляють на основі аналізу потреб військових частин.

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Очікується, що зміни в харчуванні військових з урахуванням оновленого меню будуть введені в дію в червні 2024 року.

Директорка із закупівель ДОТ Вікторія Виноградова повідомила, що наразі закупівлі продуктів харчування здійснюють за розробленим у 2019 році каталогом, який містить 409 товарних позицій. Завідує формуванням та оновленням каталогу Центральне управління розвитку Міністерства оборони.

«Ми зі свого боку вносили пропозиції до описів продуктів харчування... Ми розуміємо, що всі вимоги, описи до продуктів, які є, передбачають, що потрібно рухатися вперед. Центральне управління розвитку також відкрите до зміни описів. Оскільки деякі з них уже втратили свою актуальність», – пояснила вона.

Нагадаємо, у листопаді минулого року повідомлялось, що Міноборони розпочало процес відмови від системи харчування за стандартами НАТО.

Раніше повідомлялось, що Державний оператор тилу оголосив у системі Prozorro перші закупівлі на харчування для ЗСУ за новою моделлю.