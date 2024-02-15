Бій за Авдіївку: Третя штурмова показала кадри (відео)

Третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована на Авдіївку

Довкола Авдіївки на Донецьому напрямку точаться запеклі бої. Бійці Третьої штурмової бригади показали кадри з міста, яке перебуває під постійним обстрілом. Захисники зазначають, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

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«Наша Третя штурмова виконує бойові завдання в умовах, які навіть нам було складно уявити. Протистояння ведеться не просто з переважаючими силами противника – ворога величезна кількість, пруть з усіх сторін», – написав заступника командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін у Telegram.

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На кадрах, які опублікував Жорін, протитанкісти Третьої штурмової після бою. «Бої в Авдіївці в рази пекельніші за найгарячіші битви цієї фази війни, що були в Бахмуті», – наголосив заступник командира.

Раніше повідомлялося, що Третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована на Авдіївку. Водночас ситуація в місті на момент заведення бригади надзвичайно критична, повідомили в бригаді.

Триває 722-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Сєверного та Невельського Донецької області.