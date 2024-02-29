Україна бачить ризик прориву Росією оборони до літа – Bloomberg

Незважаючи на дефіцит, який є в України, Росії знадобиться набагато більше солдатів та техніки для нового наступу

Песимізм України посилюється через перехоплення РФ ініціативи на лінії фронту та затримку допомоги від США

Українські посадовці стурбовані тим, що просування російських військ може набрати значних обертів до літа, якщо союзники Києва не зможуть збільшити постачання боєприпасів. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело, ознайомлене з аналізом українських чиновників.

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Зазначається, що в Києві оцінки ситуації на полі бою стають дедалі похмурішими, оскільки Сили оборони України намагаються стримувати атаки окупантів, одночасно розподіляючи кількість снарядів, які можуть випустити. Видання також наводить слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який 29 лютого заявив, що помилки командирів на передовій посилили проблеми, з якими зіткнулася українська оборона навколо Авдіївки.

Україна може почати програвати війну

«Песимізм серед України та її союзників посилювався протягом кількох тижнів, оскільки вони бачили, як російські сили перехопили ініціативу на лінії фронту, а життєво важлива допомога від США була затримана в Конгресі. Падіння Авдіївки та кількох прилеглих сіл посилює побоювання, що оборона Києва може не витримати», – йдеться в статті. Майкл Кофман, фахівець з Росії та України Фонду Карнегі наголосив, що «Україна може почати програвати війну цього року».

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Зазначається, що великий наступ буде викликом для Кремля після двох років війни, яка виснажила його сили. Зусилля росіян захопити Київ, Харків і рушити на Одесу в перші тижні війни провалилися. Незважаючи на дефіцит, який є в України, Росії знадобиться набагато більше солдатів, важких танків і транспортних засобів, щоб розпочати наступ. Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, який також додав, що країні-агресорці не вдалося досить швидко наростити виробництво в цих галузях.

Стратегія України на 2024 рік

Бауер зазначив, що Путін «має більше артилерії, у нього є можливість щомісяця отримувати певну кількість ракет, які він використовує, але він не досяг повного успіху з погляду збільшення, наприклад, кількості танків і бронетехніки». Адмірал також вказав на нещодавні повідомлення України про те, що, незважаючи на втрату Авдіївки, окупанти гинули з високою швидкістю: сім ворожих бійців на кожного українського військового.

Bloomberg зазначає, що стратегія України полягає в тому, щоб намагатися максимально втримати лінію фронту до другої половини 2024 року. Тоді вона зможе отримати винищувачі F-16 і має наростити виробництво західних боєприпасів – це дозволить Києву спланувати ще один можливий контрнаступ 2025 року.

Нагадаємо, українські військові стабілізували лінію оборони безпосередньо на захід від Авдіївки. Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Орлівки (на захід від Авдіївки).

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Зокрема, російські загарбники продовжують наступати навколо Авдіївки, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би українським військовим створити міцнішу лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки.

До слова, триває 736-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень.