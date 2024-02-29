Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Україна бачить ризик прориву Росією оборони до літа – Bloomberg

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Україна бачить ризик прориву Росією оборони до літа – Bloomberg
Незважаючи на дефіцит, який є в України, Росії знадобиться набагато більше солдатів та техніки для нового наступу
фото ілюстративне

Песимізм України посилюється через перехоплення РФ ініціативи на лінії фронту та затримку допомоги від США

Українські посадовці стурбовані тим, що просування російських військ може набрати значних обертів до літа, якщо союзники Києва не зможуть збільшити постачання боєприпасів. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело, ознайомлене з аналізом українських чиновників.

Зазначається, що в Києві оцінки ситуації на полі бою стають дедалі похмурішими, оскільки Сили оборони України намагаються стримувати атаки окупантів, одночасно розподіляючи кількість снарядів, які можуть випустити. Видання також наводить слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який 29 лютого заявив, що помилки командирів на передовій посилили проблеми, з якими зіткнулася українська оборона навколо Авдіївки.

Україна може почати програвати війну

«Песимізм серед України та її союзників посилювався протягом кількох тижнів, оскільки вони бачили, як російські сили перехопили ініціативу на лінії фронту, а життєво важлива допомога від США була затримана в Конгресі. Падіння Авдіївки та кількох прилеглих сіл посилює побоювання, що оборона Києва може не витримати», – йдеться в статті. Майкл Кофман, фахівець з Росії та України Фонду Карнегі наголосив, що «Україна може почати програвати війну цього року».

Зазначається, що великий наступ буде викликом для Кремля після двох років війни, яка виснажила його сили. Зусилля росіян захопити Київ, Харків і рушити на Одесу в перші тижні війни провалилися. Незважаючи на дефіцит, який є в України, Росії знадобиться набагато більше солдатів, важких танків і транспортних засобів, щоб розпочати наступ. Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, який також додав, що країні-агресорці не вдалося досить швидко наростити виробництво в цих галузях.

Стратегія України на 2024 рік 

Бауер зазначив, що Путін «має більше артилерії, у нього є можливість щомісяця отримувати певну кількість ракет, які він використовує, але він не досяг повного успіху з погляду збільшення, наприклад, кількості танків і бронетехніки». Адмірал також вказав на нещодавні повідомлення України про те, що, незважаючи на втрату Авдіївки, окупанти гинули з високою швидкістю: сім ворожих бійців на кожного українського військового.

Bloomberg зазначає, що стратегія України полягає в тому, щоб намагатися максимально втримати лінію фронту до другої половини 2024 року. Тоді вона зможе отримати винищувачі F-16 і має наростити виробництво західних боєприпасів – це дозволить Києву спланувати ще один можливий контрнаступ 2025 року.

Нагадаємо, українські військові стабілізували лінію оборони безпосередньо на захід від Авдіївки. Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Орлівки (на захід від Авдіївки).

Зокрема, російські загарбники продовжують наступати навколо Авдіївки, щоб позбавити українські сили перепочинку, який дозволив би українським військовим створити міцнішу лінію оборони в безпосередній близькості від Авдіївки.

До слова, триває 736-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень.

Читайте також: Після Авдіївки – Куп’янськ? Розмова з мером міста, на яке націлилися окупанти
Теги: наступ путін Україна війна окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній президент США Дональд Трамп
Німеччина побоюється негативних наслідків для НАТО в разі обрання Трампа – NYT
4 лютого, 21:15
На черговому «Рамштайні» буде доповідь про винищувачі F-16 для України – посол при НАТО
На черговому «Рамштайні» буде доповідь про винищувачі F-16 для України – посол при НАТО
14 лютого, 00:30
Ліндсі Грем хоче оголосити Росію державою-спонсором тероризму після смерті російського опозиціонера Олексія Навального
Смерть Навального. Сенатори США заговорили про визнання РФ державою-спонсором тероризму
19 лютого, 02:50
Арахамія спростував заявив нардепа Івченка щодо заборони «дітям ухилянтів» вступати до вищих навчальних закладів
Заборона дітям ухилянтів вступати до вишів. Арахамія відреагував
20 лютого, 16:59
Смерть Степана Хмари, ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії. Головне за 21 лютого
Смерть Степана Хмари, ЄС схвалив 13-й пакет санкцій проти Росії. Головне за 21 лютого
21 лютого, 21:00
Костянтин Васюк усе своє життя боровся за незалежність та свободу України
Загинув за Україну напередодні Дня незалежності. Згадаймо Костянтина Васюка
25 лютого, 09:00
Артилерія 12-ї бригади у взаємодії з аеророзвідкою завдала удару по бліндажу ворога
Бійці «Азова» ліквідували російського комбата у лісах під Кремінною
17 лютого, 18:35
Очільник європейської дипломатії заявив, що Путін і його режим боялися Навального
Смерть Навального. Євросоюз зробив заяву
19 лютого, 22:41
Росіяни зрозуміли, що не зможуть зруйнувати енергосистему України повністю
Росія змінила тактику обстрілів енергосистеми та сфокусувалась на промислових регіонах, – Галущенко
25 лютого, 17:56

Соціум

Розслідування катастрофи МН-17: Нідерланди готують новий позов проти Росії
Розслідування катастрофи МН-17: Нідерланди готують новий позов проти Росії
Україна бачить ризик прориву Росією оборони до літа – Bloomberg
Україна бачить ризик прориву Росією оборони до літа – Bloomberg
У Петербурзі палає криголам «Єрмак»
У Петербурзі палає криголам «Єрмак»
Нові обіцянки та страшилки: головне з виступу Путіна
Нові обіцянки та страшилки: головне з виступу Путіна
Вселенському патріарху – 84. Епіфаній розказав про унікальність Варфоломія
Вселенському патріарху – 84. Епіфаній розказав про унікальність Варфоломія
«В полной готовности». Путін зробив заяву про ядерну зброю
«В полной готовности». Путін зробив заяву про ядерну зброю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Борис Джонсон звернувся до Путіна з пропозицією
56K
Шольц заявив, що Британія допомагає ЗСУ у наведенні ракет та отримав відповідь
14K
З 1 березня українці зможуть легально перебувати на території двох країн ЄС лише 90 днів
13K
Блокада кордону. Литва звернулася до польських фермерів
8382
ССО повідомили про загибель на бойовому завданні воїнів 73-го морського центру
8241
Аналітики виявили маршрут постачання зброї КНДР до Росії

Новини

Голова Комітету економістів України оцінив ідею платного бронювання від мобілізації
Сьогодні, 12:54
Окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати енергетичні об’єкти – розвідка
Сьогодні, 12:43
Місцями туман, без опадів: прогноз погоди на 29 лютого
Сьогодні, 05:50
День цифрового навчання. Які свята відзначаємо 29 лютого
Сьогодні, 00:22
Майже весна: прогноз погоди на 28 лютого
Вчора, 06:30
День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
29 лютого, 09:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua