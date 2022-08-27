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Рашиста, який втрати руку на війні в Україні, кинула кохана

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашиста, який втрати руку на війні в Україні, кинула кохана
Рашист втратив руку на війні, а кохана хотіла вкрасти його гроші
фото ілюстративне

Окупант поскаржився на життя після повернення з України

Російський солдат, який втратив руку на війні, яку Росія розв’язала проти України, поскаржився пропагандистським ЗМІ на зраду коханої. Солдат пішов на війну, а банківську картку та пін залишив своїй дівчині. Коли рашист втратив руку, держава його нагородила за доблесть і переслала велику суму грошей на карточку.

«Я залишив їй свою картку, на яку нараховувалася зарплата солдата. Коли мені прийшло СМС про перерахування великої грошової виплати за отримані поранення, я, як би щось передбачаючи, змінив пін-код. А через деякий час до мене приходить ще одне текстове повідомлення – хтось намагався зняти дуже велику суму з рахунку за допомогою старого пін-коду», – пожалівся окупант журналістам.

Коли рашист зрозумів, що це зробила його кохана, то впав у депресію. Згодом наважився їй зателефонувати і зрозумів, що лебединої вірності чекати не варто, адже дівчина заявила, що їй треба були гроші, аби купити собі одяг.

Нагадаємо, окупанти скаржаться на важкі умови в Україні. Українська розвідка перехопила телефонну розмову, у якій російський військовий скаржиться на байдужість власного командування. Раніше розвідка перехопила розмову, у якій рашистський артилерист у розмові з дружиною та матір'ю каже, що окупанти стріляють всліпу і влучають по своїх.

Нагадаємо, триває сто вісімдесят пʼята доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.Тривають авіаційні та ракетні удари по військових і цивільних об’єктах на території нашої Держави. На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки Білорусь. 

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