Джонсон виступить перед Верховною Радою

Джонсон стане першим світовим лідером, який виступить перед Верховною Радою з початку повномасштабного вторгнення РФ

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон віртуально виступить перед Верховною Радою України. Про це повідомляє The Guardian.

Видання наводить цитати Джонсона з майбутньої промови.

«Ваші діти та онуки скажуть, що українці навчили світ, що груба сила агресора нічого не важить проти духовної сили народу, який хоче бути вільним», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Джонсон стане першим світовим лідером, який виступить перед Верховною Радою з початку повномасштабного вторгнення РФ і прагне показати критикам, що він «зосереджений на міжнародних справах, незважаючи на постійні запитання щодо його лідерства«.

Видання зазнчає, що промова перед українськими депутатами буже своєрідною відповіддю президенту Володимиру Зеленському, який виступив з історичною промовою в Палаті громад у березні.

Зазначається, що під час виступу Джонсон оголосить про надання Україні пакету військової допомоги на 300 млн фунтів стерлінгів.

Раніше Джонсон говорив, що вести переговори з Путіним – все одно що з крокодилом.

Крім того, Британія, США та Канада нададуть Україні важку зброю.

Нагадаємо, Британія надасть Україні броньовані автомобілі швидкої допомоги.

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