Росія відправила на Луганщину нову партію кадирівців

Напередодні Збройні сили знищили штаб кадирівців на Луганщині

Ситуація на Луганщині загострюється, РФ завозить багато військової техніки на тимчасово окуповані території, а також підрозділи чеченців. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Вони завозять цих чеченців, ніби це якісь «монстри з пекла». Насправді наші вчора накрили артилерійським залпом приблизно 50 одиниць техніки і штаб чеченців розстріляли. І ніхто живим звідти не вийшов. Тому [чеченці] не термінатори, і взагалі наші їх не бояться», – сказав Гайдай.

Він додав, що натомість Росія успішно використовує ці іноземні підрозділи проти своїх новомобілізованих солдатів, яких «просто забирають із вулиць» на тимчасово окупованих територіях і під страхом розстрілу відправляють воювати проти України.

Гайдай припускає, що окупанти намагатимуться робити великий прорив у районі Попасної та Рубіжного, коли стягнуть велику кількість техніки.

За словами голови ОВА, наразі росіяни постійно кидають «свіжомобілізовані» сили в атаку, щоб хоч десь пробитися, проте успіху не мають. Тому активізували обстріли.

Станом на ранок 31 березня Луганська ОВА повідомляла, що ворог обстрілює всю область із важкого озброєння. У центрі уваги росіян уже дві доби – Лисичанськ. Увечері 30 березня десятки людей отримали поранення та щонайменше семеро загинули. Палав нафтопереробний завод.

Водночас угруповання Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за 30 березня відбило п’ять ворожих атак. Захисники знищили 10 ворожих танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем. Противник зазнав втрат і в живій силі.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині ЗСУ знищили штаб кадирівців.