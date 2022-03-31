Золото, мармур і багато хутра: ЗМІ показали закарпатську резиденцію кума Путіна (фото, відео)

Медведчук оточив себе розкішшю у кількаповерховому палаці

Журналістам вдалося побувати у величезній резиденції кума Путіна Віктора Медведчука на Закарпатті — у селі Жденієво. Про цю резиденцію ЗМІ багато писали протягом останніх років, тепер вдалося побачити, чим оточив себе проросійський політик, який славиться любов’ю до коштовних речей.

Територія настільки велика, що її важко обійти за один день. Там є кілька будинків, ставки і навіть відгороджена парканом гірська річка.

Маєток родини Медведчука охороняють співробітники поліції охорони. Вони провели журналістів «Слідства.Інфо»всередину та показали, як влаштований побут політика.

Головний будинок — це кількаповерховий дерев’яний палац. У ньому кілька входів.

На першому поверсі під захисною плівкою стоїть червоний радянський автомат «Газированная вода». За три копійки (ймовірно, теж радянські) тут можна випити «сироп ситро» або «сироп буратино», за одну копійку — воду без сиропу.

Масивні деревʼяні сходи ведуть до вітальні. Тут є картини, кількаметрові люстри і, звісно, золоті елементи декору. Біля диванів стоїть великий камін із зеленого мармуру, темного дерева та позолоти. На ньому напис латиною, який перекладається «Удача сприяє сміливим».

Поруч із каміном висить срібляста дискокуля.

Усі меблі накриті скатертинами та чохлами, аби на них не сідав пил, поки господар у відʼїзді.

Трохи далі стоїть настільний годинник від іспанського бренду розкоші Soher. Кожен такий годинник робиться на замовлення, ціна залежить від того, чи він із бронзи, чи з золота. Ціна на моделі такого типу стартує від 300 тис. грн.

Також у будинку є ліфт, який їде на верхні поверхи. Він розрахований на шість осіб.

Вглибині дерев’яного палацу — басейн і джакузі. Звідси відкривається панорамний вид на ліс та гори. Тут же розташований спортзал з тренажерами і біговими доріжками, а також масажний кабінет, спа-зона і окрема сауна.

У дерев’яному палаці дуже багато хутра. Ледь не кожен диван, стіл або крісло стоїть на великому шматку лисячого хутра. Страшно уявити, скількох тварин було вбито заради цього елементу інтер’єру.

Посеред вітальні стоїть іграшкова залізниця. Схоже, у Віктора Медведчука якась особлива пристрасть до потягів. У резиденції в Пущі-Водиці — «золотий вагон», у Закарпатті — залізниця в мініатюрі.

Окрім головного палацу, на території резиденції є ще один величезний будинок — його називають «гостьовим». До нього можна пройти через невеликий водоспад.

У цьому будинку для гостей є кілька обідніх залів, зон для відпочинку та спальних кімнат. Особливу увагу тут приділили мармуру — майже вже оздоблене ним, особливо, ванні кімнати.

З «гостьового» будиночку відкривається краєвид на простори резиденції Медведчука — їхній розмір сягає понад 120 га. Але звичайні українці сюди потрапити не можуть, бо територія захована за високим парканом та охороняється від зайвих очей.

Нагадаємо, народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук, який перебував під домашнім арештом, втік 27 лютого.

Згодом з’ясувалося, що президент рф володимир путін розпочав розслідування щодо можливого розкрадання коштів, виділених на створення «п’ятої колони» – проросійської агентури в Україні. Є підстави вважати, що один лише Віктор Медведчук привласнив близько 1 млрд доларів з виділених коштів.

В середині березня у Медведчука знайшли золотий вагон – копію вагонів компанії «Pullman», яка виробляє люксові автомобілі та залізничні вагони вартістю $ 2,5 млн.