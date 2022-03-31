Окупанти покинули ЧАЕС, змусивши персонал підписати смішний документ

Терористи, які захопили ЧАЕС, завершили свою «місію» підписанням «акту прийому-передачі»

Російські загарбники склали і підписали «акт прийому-передачі» Чорнобильської АЕС. Про це повідомляє пресслужба «Енергоатому».

«Остаточно підтверджуючи наміри покинути ЧАЕС, окупанти склали і підписали «акт приймання і передачі охорони Чорнобильської атомної електростанції», – йдеться в повідомленні.

У «документі» стверджується, що претензій з боку адміністрації об'єкту, що охороняється відносно російських військ нібито немає.

«Виявляється, більше п'яти тижнів окупанти станцію «охороняли», та ще й так добре, що ніяких претензій. Хоч бери і спасибі...», – іронічно помітили в «Енергоатомі».

В оприлюдненому документі йдеться про те, що війська нацгвардії Росії начебто «охороняли» ЧАЕС з 24 лютого до 31 березня

Крім того, у «Енергоатому» повідомили, що захопивши Чорнобильську АЕС, російську окупанти не врахували, що проти радіації вони безсиллі. І тепер змушені відступити з цього регіону, отримавши значну дозу опромінення.

В перший день війни російські загарбники захопили Чорнобильську АЕС, взявши в заручники персонал атомної станції. Вони з одразу розпочали будувати в Зоні відчуження фортифікаційні споруди. За це отримали свою дозу опромінення. Через це чимало окупантів згодом відправили до Білорусі до центру радіаційної медицини.

Тепер же окупанти вирішили покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич. Цю інформацію підтвердили в «Енергоатомі». Там зазначили, що намір покинути ЧАЕС загарбники зранку 31 березня озвучували українському персоналу станції.

Після цього вони двома колонами вирушили в бік українсько-білоруського кордону. Інформацію про те, що колона з Чорнобиля вже на території Білорусі, підтвердили і тамтешні ЗМІ.

Колона російських військових формується і в Славутичі, щоб покинути місто. Водночас на станції ще залишається невелика кількість окупантів, кажуть в «Енергоатомі».

Зазначимо, що підтвердилася й інформація про фортифікаційні споруди, окопи, які росіяни будували прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження.

«Тож не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінювання й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони почали збиратися звідти», – йдеться в повідомленні «Енергоатому».

Нагадаємо, напередодні стало відомо про намір окупантів покинути Чорнобильську АЕС, оскільки у них почали з'являтися ознаки променевої хвороби. Відзначити, на Чорнобильській АЕС неможливо заміряти рівень радіації, так як не працює система моніторингу рівня радіаційного забруднення.

Напередодні Пентагон зафіксував часткове відведення військ РФ з ЧАЕС.