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    Події в Україні

    Росія визнала: вона перетворила окупований Крим у пустелю

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    На думку міноборони Росії, окупований Крим потрібно віднести до &laquo;пустельних і безводних місцевостей&raquo; - Росія визнала: вона перетворила окупований Крим у пустелю
    На думку міноборони Росії, окупований Крим потрібно віднести до «пустельних і безводних місцевостей»

    З 2014 року на півострові спостерігається нестача прісної води

    Міноборони Росії запропонувало збільшити на 10% зарплати контрактників, які несуть військову службу в окупованому Криму, «в зв'язку з погіршенням кліматичних умов і загостренням екологічної обстановки в місцях дислокації військових частин».

    У проєкті постанови російського уряду пропонується доплачувати контрактникам як тим, хто несе службу в районах Крайньої Півночі РФ.

    На думку міноборони Росії, окупований Крим потрібно віднести до «пустельних і безводних місцевостей», оскільки з 2014 року на півострові спостерігається нестача прісної води.

    Відомство пов'язує це з тим, що в квітні 2014 року Україна припинила подачу води з річки Дніпро в Крим.

    Як повідомляв у листопаді «Главком», в окупованому Криму через пересихання річок загострилася проблема із водопостачанням.

    Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав «навіть гіпотетично не думати» про відновлення поставок води і світла в анексований Росією Крим.

    Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році, постачання води на півострів припинили.
    Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. 
    Крим Росія вода Міноборони РФ військові річка Дніпро водопостачання
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