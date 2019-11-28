Росія визнала: вона перетворила окупований Крим у пустелю
З 2014 року на півострові спостерігається нестача прісної води
Міноборони Росії запропонувало збільшити на 10% зарплати контрактників, які несуть військову службу в окупованому Криму, «в зв'язку з погіршенням кліматичних умов і загостренням екологічної обстановки в місцях дислокації військових частин».
У проєкті постанови російського уряду пропонується доплачувати контрактникам як тим, хто несе службу в районах Крайньої Півночі РФ.
На думку міноборони Росії, окупований Крим потрібно віднести до «пустельних і безводних місцевостей», оскільки з 2014 року на півострові спостерігається нестача прісної води.
Відомство пов'язує це з тим, що в квітні 2014 року Україна припинила подачу води з річки Дніпро в Крим.
Як повідомляв у листопаді «Главком», в окупованому Криму через пересихання річок загострилася проблема із водопостачанням.
Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав «навіть гіпотетично не думати» про відновлення поставок води і світла в анексований Росією Крим.