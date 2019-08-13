Чубаров закликав «навіть гіпотетично не думати» про поставки води і світла до окупованого Криму
Україна має використовувати свої природні ресурси у протистоянні агресії РФ і для звільнення захоплених територій
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав «навіть гіпотетично не думати» про відновлення поставок води і світла в анексований Росією Крим.
Про це він написав у Facebook, коментуючи нові заяви російської влади Криму про необхідність добитися від уряду України забезпечення Криму дніпровською водою, а також відновлення залізничного сполучення між материковою частиною України і півостровом.
«Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливої поставки води, електроенергії або відновлення залізничного сполучення між материковою частиною України і Кримом поза темою безумовної, повної і негайної деокупації Криму і відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом і прилеглими водами Чорного і Азовського морів», – написав Чубаров.
На думку голови Меджлісу кримських татар, Україна зобов'язана використовувати природні ресурси, наявні на її території, в протистоянні російської агресії і для звільнення захоплених територій.
«Припинення поставок дніпровської води на Кримський півострів у березні 2014 року, а потім здійснена з 20 вересня 2015 року кримськотатарською та українською громадськістю товарна блокада Криму, і кілька місяців пізніше – повне припинення поставок електроенергії в тимчасово окупований Крим, зробило дорожче російським окупантам щорічне утримання окупованого ними Криму на кілька мільярдів доларів», – додав Чубаров.
12 серпня постпред анексованого Криму при президенті Росії Георгій Мурадов заявив, що російська влада півострова має намір звернутися до керівництва Росії з проханням ініціювати переговорний процес з Україною про пропуск на півострів вод річки Дніпро. Про це повідомили російські ЗМІ.
Джерело: Радіо Свобода