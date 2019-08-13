Чубаров закликав «навіть гіпотетично не думати» про поставки води і світла до окупованого Криму



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Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров Фото: Главком

Україна має використовувати свої природні ресурси у протистоянні агресії РФ і для звільнення захоплених територій

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав «навіть гіпотетично не думати» про відновлення поставок води і світла в анексований Росією Крим.

Про це він написав у Facebook, коментуючи нові заяви російської влади Криму про необхідність добитися від уряду України забезпечення Криму дніпровською водою, а також відновлення залізничного сполучення між материковою частиною України і півостровом.

«Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему можливої поставки води, електроенергії або відновлення залізничного сполучення між материковою частиною України і Кримом поза темою безумовної, повної і негайної деокупації Криму і відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом і прилеглими водами Чорного і Азовського морів», – написав Чубаров.

На думку голови Меджлісу кримських татар, Україна зобов'язана використовувати природні ресурси, наявні на її території, в протистоянні російської агресії і для звільнення захоплених територій.

«Припинення поставок дніпровської води на Кримський півострів у березні 2014 року, а потім здійснена з 20 вересня 2015 року кримськотатарською та українською громадськістю товарна блокада Криму, і кілька місяців пізніше – повне припинення поставок електроенергії в тимчасово окупований Крим, зробило дорожче російським окупантам щорічне утримання окупованого ними Криму на кілька мільярдів доларів», – додав Чубаров.

12 серпня постпред анексованого Криму при президенті Росії Георгій Мурадов заявив, що російська влада півострова має намір звернутися до керівництва Росії з проханням ініціювати переговорний процес з Україною про пропуск на півострів вод річки Дніпро. Про це повідомили російські ЗМІ.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році, постачання води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

Джерело: Радіо Свобода