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    Події в Україні

    Окупанти готують наступ на Півдні, щоб просунутися до Запоріжжя – американські аналітики

    Росіяни можуть готуватися до спроб захопити Херсонщину - Окупанти готують наступ на Півдні, щоб просунутися до Запоріжжя – американські аналітики
    Росіяни можуть готуватися до спроб захопити Херсонщину
    фото з відкритих джерел

    У Запорізькій ОВА відзначили високу концентрацію російських окупантів в Інженерному

    Рашисти можуть готуватися до спроб захопити північну частину Херсонської області та просунутися до Запоріжжя. Про це свідчать аналітики Інституту вивчення війни.

    За словами експертів, хоча 21 травня підтверджень наступу окупантів на південному напрямку не було, росіяни можуть готуватися до спроб захопити Херсонщину та просунутися до Запоріжжя.

    У Херсонській ОВА повідомляли, що у Високопілля та Архангельське прибуло поповнення особового складу та техніки російських окупантів і, можливо, очікується підвищення активності бойових дій.

    У Запорізькій ОВА відзначили високу концентрацію російських окупантів в Інженерному, на південь від Гуляйполя, що, на думку аналітиків, може вказувати на те, що ворог готується до продовження наступу на Гуляйполе.

    Нагадаємо, розпочалась вісімдесят восьма доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти готують наступ на Півдні, щоб просунутися до Запоріжжя – американські аналітики