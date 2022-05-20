Росіяни мінують маршрути контрнаступу українських військ – Генштаб

На Донбасі ворог намагається вести активні бойові дії на трьох напрямках

Російські війська не припиняють ведення наступальних дій та обстріли місцевості вздовж лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 20 травня.

На Слобожанському напрямку агресор здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ на північ від Харкова. Завдав авіаційних ударів та провів дистанційне мінування на маршрутах можливого висування підрозділів Сил оборони.

На Слов’янському напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій, перегрупуванні військ, а також накопиченні матеріально-технічних ресурсів. Ворог обстрілював з артилерії позиції наших військ на південь та південний захід від міста Ізюм. З метою уточнення положення наших військ провів повітряну розвідку двома БпЛА «Орлан-10».

За наявною інформацією, в районі населеного пункту Яремівка противник намагається навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець.

На Донецькому напрямку ворог намагається вести активні бойові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському та Сєвєродонецькому напрямках противник обстрілював позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Сіверськ, Лисичанськ та Сєверодонецьк.

На Бахмутському напрямку за підтримки артилерії ворог веде наступ, намагається оволодіти новими рубежами у районі населеного пункту Попасна, успіху не має.

На Курахівському напрямку за підтримки артилерії та штурмової авіації ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Новомихайлівка (10 км на південь від Мар’їнки), успіху не мав.

На Новопавлівському, Криворізькому, Херсонському та Запорізькому напрямках противник продовжує обстріли підрозділів наших військ.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках угруповання окупаційних військ основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та логістичному забезпечені підрозділів.

Ворог продовжує інженерні роботи з обладнання другої лінії оборони. З метою перешкоджання наступу наших підрозділів провів мінування мосту через річку Інгулець в районі Давидового Броду.

У рамках комплектування підрозділів, які зазнали втрат, у районі населеного пункту Чорнобаївка противник здійснив переміщення близько 130 одиниць військової техніки.

На Таврійському напрямку ворог проводив заходи з логістичного забезпечення військ.