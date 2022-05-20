Росіяни знову будують переправу через Сіверський Донець

У районі Білогорівки окупанти кілька разів намагалися встановити переправу, але зазнали численних втрат після ударів ЗСУ

Нова спроба окупантів готується в Ізюмському районі Харківщини

Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував підготовку армії РФ до нової спроби форсувати річку Сіверський Донець.

Загарбники взялися монтувати нову переправу. Нова спроба окупантів готується в Ізюмському районі Харківщини.

«За наявною інформацією, в районі населеного пункту Яремівка противник намагається навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець», – ідеться в повідомленні.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про боязнь військ РФ робити нові спроби форсувати Сіверський Донець. У районі Білогорівки окупанти кілька разів намагалися встановити переправу, але зазнали численних втрат після ударів ЗСУ.

Нагадаємо, що 5 травня окупаційні війська почали операцію з форсування річки Сіверський Донець на Луганщині. Операція тривала тиждень, а закінчилась провалом.

На відео, що опублікував проєкт «Український свідок», видно залишки російських танків. Українські військові показують ціле кладовище техніки із характерною символікою – Z, O, та V.

Операція тривала до 12 травня і закінчилася провалом: росіяни втратили понад 70 одиниць техніки, серед них танки, БМП та БТРи. Втрати особового складу налічують близько 485 людей вбитими або пораненими.