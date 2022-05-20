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    Події в Україні

    Росіяни знову будують переправу через Сіверський Донець

    У районі Білогорівки окупанти кілька разів намагалися встановити переправу, але зазнали численних втрат після ударів ЗСУ - Росіяни знову будують переправу через Сіверський Донець
    У районі Білогорівки окупанти кілька разів намагалися встановити переправу, але зазнали численних втрат після ударів ЗСУ
    фото з відкритих джерел

    Нова спроба окупантів готується в Ізюмському районі Харківщини

    Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував підготовку армії РФ до нової спроби форсувати річку Сіверський Донець.

    Загарбники взялися монтувати нову переправу. Нова спроба окупантів готується в Ізюмському районі Харківщини.

    «За наявною інформацією, в районі населеного пункту Яремівка противник намагається навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець», – ідеться в повідомленні.

    Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про боязнь військ РФ робити нові спроби форсувати Сіверський Донець. У районі Білогорівки окупанти кілька разів намагалися встановити переправу, але зазнали численних втрат після ударів ЗСУ.

    Нагадаємо, що 5 травня окупаційні війська почали операцію з форсування річки Сіверський Донець на Луганщині. Операція тривала тиждень, а закінчилась провалом.

    На відео, що опублікував проєкт «Український свідок», видно залишки російських танків. Українські військові показують ціле кладовище техніки із характерною символікою – Z, O, та V.

    Операція тривала до 12 травня і закінчилася провалом: росіяни втратили понад 70 одиниць техніки, серед них танки, БМП та БТРи. Втрати особового складу налічують близько 485 людей вбитими або пораненими.

    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна військові Україна річка окупація #stoprussia
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    Росіяни знову будують переправу через Сіверський Донець