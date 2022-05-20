Біля кордонів із Україною Білорусь розгорнула три ракетних дивізіони
Біля українсько кордону зосереджено до семи батальйонів білоруських військ
Біля українських кордонів на Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки Білорусь (до семи батальйонів) на ротаційній основі виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За наявною інформацією, на окремих полігонах на території Білорусі розгорнуто два ракетних дивізіони тактичного ракетного комплексу «Точка-У» та дивізіон реактивної системи залпового вогню «Смерч».
В період з 22 червня по 1 липня цього року у Гомельській області заплановано проведення зборів із залученням військовозобов’язаних.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що не зникла загроза ракетно-бомбових ударів та артилерійських обстрілів території України з боку Білорусі.
До слова, 20 травня самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко вирушив на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.
Як повідомлялося, Житомирщина укріплює ділянку українсько-білоруського кордону, що проходить територією області, аби не допусти повторного вторгнення ворожих військ.
20 травня російські військові здійснили атаку по Житомирській області. Були зафіксовані два вибухи у місті Малин.
Внаслідок ракетних ударів по Малинській громаді, що сталися вранці 20 травня, пошкоджено залізничну інфраструктуру та близько пів сотні житлових будинків.