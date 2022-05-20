Біля кордонів із Україною Білорусь розгорнула три ракетних дивізіони

На полігонах у Білорусі розгорнуто два ракетних дивізіони тактичного ракетного комплексу «Точка-У»

Біля українсько кордону зосереджено до семи батальйонів білоруських військ

Біля українських кордонів на Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки Білорусь (до семи батальйонів) на ротаційній основі виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За наявною інформацією, на окремих полігонах на території Білорусі розгорнуто два ракетних дивізіони тактичного ракетного комплексу «Точка-У» та дивізіон реактивної системи залпового вогню «Смерч».

В період з 22 червня по 1 липня цього року у Гомельській області заплановано проведення зборів із залученням військовозобов’язаних.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що не зникла загроза ракетно-бомбових ударів та артилерійських обстрілів території України з боку Білорусі.

До слова, 20 травня самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко вирушив на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Як повідомлялося, Житомирщина укріплює ділянку українсько-білоруського кордону, що проходить територією області, аби не допусти повторного вторгнення ворожих військ.

20 травня російські військові здійснили атаку по Житомирській області. Були зафіксовані два вибухи у місті Малин.

Внаслідок ракетних ударів по Малинській громаді, що сталися вранці 20 травня, пошкоджено залізничну інфраструктуру та близько пів сотні житлових будинків.