Ракетний удар по Одещині: спалахнула пожежа

Удень ворожа ракета влучила у громадську вбиральну під Одесою

Російська ракета влучила в один з об'єктів інфраструктури Одещини, внаслідок чого спалахнула пожежа. Про це повідомила начальниця пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

На місці працюють рятувальники.

Загрози життю та здоров'ю цивільного населення в найближчих населених пунктах немає.

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Щоправда, ворожа ракета влучила у вбиральню.

Увечері 20 травня в різних районах Одеси пролунали потужні вибухи.

Також сьогодні ввечері майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Тихо лише у Херсонській області та тимчасово окупованому Криму.