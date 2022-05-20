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    Ракетний удар по Одещині: спалахнула пожежа

    Росія випустила ракети по Одещині - Ракетний удар по Одещині: спалахнула пожежа
    Росія випустила ракети по Одещині
    фото ілюстративне

    Удень ворожа ракета влучила у громадську вбиральну під Одесою

    Російська ракета влучила в один з об'єктів інфраструктури Одещини, внаслідок чого спалахнула пожежа. Про це повідомила начальниця пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

    На місці працюють рятувальники.

    Загрози життю та здоров'ю цивільного населення в найближчих населених пунктах немає.

    Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Щоправда, ворожа ракета влучила у вбиральню.

    Увечері 20 травня в різних районах Одеси пролунали потужні вибухи.

    Також сьогодні ввечері майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Тихо лише у Херсонській області та тимчасово окупованому Криму.

    Теги: росія окупанти Одеса війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Одещині: спалахнула пожежа