Ракетний удар по Одещині: спалахнула пожежа
Удень ворожа ракета влучила у громадську вбиральну під Одесою
Російська ракета влучила в один з об'єктів інфраструктури Одещини, внаслідок чого спалахнула пожежа. Про це повідомила начальниця пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
На місці працюють рятувальники.
Загрози життю та здоров'ю цивільного населення в найближчих населених пунктах немає.
Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Щоправда, ворожа ракета влучила у вбиральню.
Увечері 20 травня в різних районах Одеси пролунали потужні вибухи.
Також сьогодні ввечері майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Тихо лише у Херсонській області та тимчасово окупованому Криму.