Впливова німецька газета назвала країну, яка допомагає Путіну обходити нафтові санкції

Греція виступає проти повного нафтового ембарго Росії через загрозу для її танкерного флоту

Російську нафту доставляють покупцям грецькими танкерами

Танкери з російською нафтою продовжують заходити до портів європейських країн попри введені проти Росії санкції. Як з'ясувала німецька газета Die Welt, для цього використовуються кораблі під грецьким прапором.

«Нафтові угоди російських енергетичних транснаціональних корпорацій «Роснефть» і «Лукойл» продовжують абсолютно безперешкодно оформлятися через європейські порти», – пише видання. З 24 лютого з Росії щодня вивозилося близько 4,5 млн. барелів нафти на суму близько 509 млн. доларів США, цитує автор статті лондонський журнал Lloyd's List.

За інформацією західних ЗМІ, підтримувати експорт нафти на довоєнному рівні Росії допомагають грецькі судновласники, які, на відміну від європейських та американських колег, не розірвали контракти з російськими партнерами та продовжують розширювати свій бізнес у країні. За даними Lloyd's List, протягом квітня з портів Петербурга, Усть-Луги, Приморська та Новоросійська вийшли 190 танкерів, з яких 76 – під грецьким прапором. Це втричі більше, ніж рік тому.

Наприкінці квітня грецький супертанкер Nissos Rhenia прийняв на борт російську нафту марки Urals у порту Роттердама та вирушив до Сингапуру. Зростає кількість рейсів до Індії, Китаю та Південної Кореї. Як випливає з цих ресурсів, що відстежують рухи суден, найчастіше російські нафтові танкери залучають Нідерланди, Китай, Туреччина та Індія.

Євросоюз 8 квітня ввів п'ятий пакет санкцій, який забороняє російським судам заходити в європейські порти, якщо не йдеться про перевезення продуктів харчування, медичний транспорт або імпорт енергії. Шостий пакет санкцій, що готується зараз, передбачає повну зупинку імпорту нафти з Росії на півроку. Греція виступила проти цього заходу, пославшись на важливість танкерного бізнесу для країни.

Нагадаємо, що сьогодні Угорщина черговий раз заблокувала рішення Європейського Союзу про заборону імпорту російської нафти та нафтопродуктів у рамках шостого пакету санкцій проти Російської Федерації. Будапешт вимагає для себе п’ятирічну відстрочку від виконання санкцій.