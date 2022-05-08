ЗСУ відступили з Попасної: що наразі відбувається в місті

Місто два місяці під обстрілами і там практично суцільна руїна

Наші захисники відійшли на міцніші позиції – Гайдай

Збройні сили України відступили з Попасної Луганської області. Бійці зайняли міцніші позиції, які були підготовлені заздалегідь. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

«На жаль, наші військові дійсно трохи відійшли від Попасної. Тому що, уявіть собі, місто обстрілювали, більше двох місяців, скільки йде вторгнення, постійно обстрілювали, там зруйновано все. Тому наші відійшли на міцніші позиції, які були підготовлені заздалегідь», – сказав він.

Зазначимо, сьогодні російські ЗМІ поширили інформацію про те, що окупаційні сили зайняли Попасну.

Нагадаємо, ворог кинув «вагнерівців» на прорив у Попасну.

Нещодавно стало відомо, що у Луганській області, а саме у Попасній та Рубіжному харчів та води в людей залишилося лише на тиждень. Доступ до міст ускладнений, а евакуація неможлива.

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