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    Події в Україні

    Росіяни обстріляли житловий район Бердичева: є травмовані

    Росіяни обстріляли житловий район Бердичева: є травмовані
    фото: Нацполіція

    Ворог атакував місто на світанку 16 березня

    Російські війська продовжують атакувати мирне населення в Україні. Під ракетний обстріл потрапив житловий район у Бердичеві, що на Житомирщині.

    Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій, росіяни атакували місто на світанку 16 березня. У Житомирській обладміністрації розповіди, що російські окупанти зруйнували кілька будівель у місті.

    фото: Нацполіція
    фото: Нацполіція

    Згодом, як повідомили в Національній поліції, найбільше постраждав один з мікрорайонів районного центру. Двоє людей зазнали травм внаслідок ракетного удару. На місці працюють правоохоронці, які фіксують обставини та наслідки ворожої атаки.

    Раніше ЗМІ показали наслідки нічного обстрілу Бердичева. Житловий багатоповерховий будинок майже повністю зруйнований, загинула одна людина.

    Росіяни й раніше атакували Житомирщину. 15 березня внаслідок ракетного удару по Малинському району загинула 77-річна жінка. Ще двоє людей травмувалися.
    Теги: росія окупанти війна обстріл Житомирщина будинок
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    Росіяни обстріляли житловий район Бердичева: є травмовані