Росіяни обстріляли житловий район Бердичева: є травмовані
Ворог атакував місто на світанку 16 березня
Російські війська продовжують атакувати мирне населення в Україні. Під ракетний обстріл потрапив житловий район у Бердичеві, що на Житомирщині.
Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій, росіяни атакували місто на світанку 16 березня. У Житомирській обладміністрації розповіди, що російські окупанти зруйнували кілька будівель у місті.
Згодом, як повідомили в Національній поліції, найбільше постраждав один з мікрорайонів районного центру. Двоє людей зазнали травм внаслідок ракетного удару. На місці працюють правоохоронці, які фіксують обставини та наслідки ворожої атаки.
Раніше ЗМІ показали наслідки нічного обстрілу Бердичева.
Росіяни й раніше атакували Житомирщину. 15 березня внаслідок ракетного удару по Малинському району загинула 77-річна жінка. Ще двоє людей травмувалися.