Росіяни обстріляли житловий район Бердичева: є травмовані

Російські війська продовжують атакувати мирне населення в Україні. Під ракетний обстріл потрапив житловий район у Бердичеві, що на Житомирщині.

Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій , росіяни атакували місто на світанку 16 березня. У Житомирській обладміністрації розповіди, що російські окупанти зруйнували кілька будівель у місті.

Згодом, як повідомили в Національній поліції, найбільше постраждав один з мікрорайонів районного центру. Двоє людей зазнали травм внаслідок ракетного удару. На місці працюють правоохоронці, які фіксують обставини та наслідки ворожої атаки.