З'явилися фото наслідків обстрілу вінницької телевежі

Сьогодні на світанку Вінниця прокинулась від вибухів

Фотографії із зображенням наслідків нічного обстрілу вінницької телевежі виклав сьогодні голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. О 4-й ранку вінничани почули два вибухи, повідомляється на сторінці Сергій Борзова у Facebook.

«Ефірне мовлення у Вінниці та області тимчасово не працює. Це наслідок сьогоднішнього обстрілу телевежі Концерну РРТ, яке входить до сфери управління Держспецзв'язку у Вінниці. Ремонті роботи тривають», – сказав він.

Раніше він записав звернення, у якому розповів, що «ніч була неспокійною. Внаслідок ракетного обстрілу був пошкоджений один об'єкт. Жертв немає. Наразі проводяться роботи з ліквідації наслідків силами Державної служби надзвичайних ситуацій».

Також у ніч на 16 березня у Вінниці прогриміли вибухи.

Нагадаємо, 15 березня перед світанком у столиці було чути щонайменше чотири вибухи.

Згодом стало відомо, що прогриміли кілька вибухів у трьох районах столиці.

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