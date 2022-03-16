На Луганщині окупанти нанесли авіаудар по своїх військах

Російська армія нанесла вогневе ураження по позиціях своїх військ

Це сталося поблизу населеного пункту Смолянинове

На Луганщині противник зазнав втрат, його авіація уразила позиції своїх військ поблизу населеного пункту Смолянинове. Про це у Facebook повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«ЗСУ знають свою справу! Віримо захисникам! В результаті штурмових дій у районі Попасної противник зазнав втрат та вимушений відійти для перегрупування… Водночас, за наявною інформацією, 15 березня армійська авіація противника нанесла вогневе ураження по позиціях своїх військ поблизу населеного пункту Смолянинове», – написав очільник області.

Він зазначив, що у районі Сєвєродонецька загарбники провели розвідку боєм, успіху не мали, наразі намагаються закріпитися на східних та західних околицях міста Рубіжне.

«Разом переможемо! Слава Україні!», – наголосив Гайдай.

За час війни від рук українських військових полягло майже 14 тис. особового складу агресора, а також знищено 430 танків і 108 гелікоптерів.