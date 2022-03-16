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    На Луганщині окупанти нанесли авіаудар по своїх військах

    Російська армія нанесла вогневе ураження по позиціях своїх військ - На Луганщині окупанти нанесли авіаудар по своїх військах

    Російська армія нанесла вогневе ураження по позиціях своїх військ

    фото: Сергій Гайдай/facebook

    Це сталося поблизу населеного пункту Смолянинове

    На Луганщині противник зазнав втрат, його авіація уразила позиції своїх військ поблизу населеного пункту Смолянинове. Про це у Facebook повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «ЗСУ знають свою справу! Віримо захисникам! В результаті штурмових дій у районі Попасної противник зазнав втрат та вимушений відійти для перегрупування… Водночас, за наявною інформацією, 15 березня армійська авіація противника нанесла вогневе ураження по позиціях своїх військ поблизу населеного пункту Смолянинове», – написав очільник області.

    Він зазначив, що у районі Сєвєродонецька загарбники провели розвідку боєм, успіху не мали, наразі намагаються закріпитися на східних та західних околицях міста Рубіжне.

    «Разом переможемо! Слава Україні!», – наголосив Гайдай.

    За час війни від рук українських військових полягло майже 14 тис. особового складу агресора, а також знищено 430 танків і 108 гелікоптерів.

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    Теги: окупанти ЗСУ Луганщина авіація війна час
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    На Луганщині окупанти нанесли авіаудар по своїх військах