Фото дня. Президенти Дуда і Зеленський по-братськи обійнялися

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда у парламенті

Польща є однією з країн, які найбільше допомогають Україні від початку вторгнення РФ

Сьогодні, 22 травня, президент Польщі Анджей Дуда перебуває з візитом у Києві.

Президент Польщі виступив у парламенті та став першим іноземним лідером, який звернувся до українських народних депутатів не в дистанційному режимі.

Виступ Анджея Дуди у Верховній Раді. Фото: пресслужба президента України

Також сьогодні у Верховній Раді виступив президент України Володимир Зеленський.

Виступ Володимира Зеленського в парламенті. Фото: пресслужба президента України

Після промови глави Української держави Дуда підійшов до Зеленського і вони по-братськи обійнялися.

Анджей Дуда і Володимир Зеленський у Раді. Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, Зеленський у парламенті повідомив про підписання указу № 355/2022 щодо встановлення почесної відзнаки «Місто-рятівник», і першим цю відзнаку отримав польський Жешув.

Раніше президент України анонсував введення особливого статусу польських громадян в нашій країні. Відповідний законопроєкт він подасть до Ради.

До слова, днями Дуда заявив, що війна Росії проти України має завершитись поверненням Києву всіх захоплених територій.

Нагадаємо, що Польща чи не найбільше допомагає Україні з початку вторгнення РФ. Нині у цій країні перебуває найбільша кількість українських біженців. Сам Дуда раніше заявляв, що кордону між Польщею та Україною фактично не буде на десятиліття, а може бути, що і на сторіччя. На цю заяву істерично відреагувала влада Російської Федерації.