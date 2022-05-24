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    Події в Україні

    Харківщина: ворог готується поновити наступ у регіоні

    В області за добу рашисти вбили 69-річну жінку і поранили ще трьох людей - Харківщина: ворог готується поновити наступ у регіоні
    В області за добу рашисти вбили 69-річну жінку і поранили ще трьох людей
    фото з відкритих джерел

    Окупанти ракетами завдали ударів по залізничній інфраструктурі

    Окупанти, хоч їх і відбили безпосередньо від Харкова, продовжують обстрілювати обласний центр та мирне населення області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

    Російські окупанти зосереджені на утриманні зайнятих позицій та готуються поновити наступ. Біля Ізюма сьогодні ворог провів розвідку боєм в районі населеного пункту Пасіка. Наші захисники завдали ворогу втрат і змусили відійти.

    «Цієї ночі по місті Мерефа окупанти завдали удару трьома ракетами. Одна з них була збита силами протиповітряної оборони. Внаслідок влучання ракет частково зруйнована адмінбудівля підстанції Південної залізниці. Жертв та постраждалих немає», – повідомив Синєгубов.

    Зранку окупанти обстріляли Дергачівську громаду. Внаслідок влучання снаряду спалахнув торговельний заклад. На жаль, 69-річна жінка загинула, ще один чоловік отримав поранення.

    У селі Савинці, Ізюмського району, внаслідок обстрілу росіян поранено двох людей.

    Нагадаємо, на Харківщині воїни вдарили по окупантах їхніми ж мінометами (відео).

    Тим часом сьогодні на сході ЗСУ дали прочухана окупантам: знищено майже дві сотні живої сили ворога.

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна жінка чоловік населення окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Харківщина: ворог готується поновити наступ у регіоні