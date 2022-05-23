Данія надасть Україні ракети Harpoon: у чому їх особливість

Багато країн нададуть критично необхідне артилерійське озброєння

Данія передасть Україні протикорабельні ракети Harpoon та пускові установки для них.

Про це заявив на брифінгу глава Пентагону Ллойд Остін після другої зустрічі Контактної групи з оборони України, яка відбулася у режимі відеоконференції.

«Я особливо вдячний Данії, яка оголосила сьогодні про передачу пускових установок Harpoon та ракет для допомоги Україні у захисті свого узбережжя», – сказав Остін.

Глава Пентагону зазначив, що 20 країн оголосили про нові пакети допомоги, багато країн нададуть критично необхідне артилерійське озброєння, танки та іншу бронетехніку.

Інші запропонували навчання українських військових та модернізацію їхніх військових систем.

За його словами, у засіданні взяли участь понад 40 міністрів оборони, зокрема український міністр Олексій Рєзніков. Остін зазначив, що до групи вперше приєдналися міністри з Австрії, Боснії, Колумбії та Косово.

Особливості ракети Harpoon

Пуск ПКР «Гарпун» з підводного човна

Протикорабельні ракети Harpoon наразі вважаються найпоширенішими в світі. Вони є універсальними протикорабельними ракетами, які можуть застосовуватися надводними кораблями, підводними човнами та літальними апаратами. Можливість польоту на наднизькій висоті, активна радіолокаційна головка самонаведення та потужна боєголовка роблять Harpoon ефективною зброєю проти надводних цілей.

Тим часом Литва пропонує створити військово-морську коаліцію для деблокади портів у Чорному морі.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України прийняло наказ про закриття окремих морських портів у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ і бойовими діями.