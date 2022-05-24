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    Президент Польщі розкритикував поведінку уряду Німеччини

    За словами Дуди, загалом федеральний уряд робить занадто мало, щоб допомогти Україні - Президент Польщі розкритикував поведінку уряду Німеччини

    За словами Дуди, загалом федеральний уряд робить занадто мало, щоб допомогти Україні

    Берлін пообіцяв Польщі танки Leopard на заміну танкам, поставленим Україні

    Президент Польщі Анджей Дуда звинуватив федеральний уряд Німеччини у порушенні свого слова щодо узгодженого кільцевого обміну танками.

    Берлін пообіцяв Польщі танки Leopard на заміну танкам, поставленим Україні.

    «Уряд не дотримав цієї обіцянки. І, чесно кажучи, ми дуже розчаровані в цьому», – сказав Дуда телебаченню WELT в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

    «Ми надали Україні велику кількість танків, тому що вважаємо, що це наша відповідальність як сусіда», – заявив глава Польщі.

    Саме тому Польща сподівалася на підтримку НАТО, а також Сполучених Штатів та Німеччини.

    «Велику частину нашого танкового арсеналу у Збройних силах Польщі складають німецькі танки типу «Леопард». Тож якби нас підтримала Німеччина, якби ми отримали заміни у вигляді кільцевого обміну, то ми були б дуже щасливі», – сказав президент Польщі.

    За словами Дуди, загалом федеральний уряд робить занадто мало, щоб допомогти Україні.

    «Перш за все, сама Німеччина має допомагати Україні. Україна справді дуже терміново потребує цієї допомоги», – сказав польський президент.

    Нагадаємо, що президент Польщі виступив у парламенті та став першим іноземним лідером, який звернувся до українських народних депутатів не в дистанційному режимі.

    Тим часом Данія передасть Україні протикорабельні ракети Harpoon та пускові установки для них.

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    Теги: росія окупанти Польща Німеччина війна Данія Анджей Дуда Україна президент Берлін уряд окупація #stoprussia
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    Президент Польщі розкритикував поведінку уряду Німеччини