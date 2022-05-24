Президент Польщі розкритикував поведінку уряду Німеччини
За словами Дуди, загалом федеральний уряд робить занадто мало, щоб допомогти Україні
Берлін пообіцяв Польщі танки Leopard на заміну танкам, поставленим Україні
Президент Польщі Анджей Дуда звинуватив федеральний уряд Німеччини у порушенні свого слова щодо узгодженого кільцевого обміну танками.
Берлін пообіцяв Польщі танки Leopard на заміну танкам, поставленим Україні.
«Уряд не дотримав цієї обіцянки. І, чесно кажучи, ми дуже розчаровані в цьому», – сказав Дуда телебаченню WELT в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
«Ми надали Україні велику кількість танків, тому що вважаємо, що це наша відповідальність як сусіда», – заявив глава Польщі.