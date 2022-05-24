Президент Польщі розкритикував поведінку уряду Німеччини

Саме тому Польща сподівалася на підтримку НАТО, а також Сполучених Штатів та Німеччини.

«Велику частину нашого танкового арсеналу у Збройних силах Польщі складають німецькі танки типу «Леопард». Тож якби нас підтримала Німеччина, якби ми отримали заміни у вигляді кільцевого обміну, то ми були б дуже щасливі», – сказав президент Польщі.

За словами Дуди, загалом федеральний уряд робить занадто мало, щоб допомогти Україні.

«Перш за все, сама Німеччина має допомагати Україні. Україна справді дуже терміново потребує цієї допомоги», – сказав польський президент.

Нагадаємо, що президент Польщі виступив у парламенті та став першим іноземним лідером, який звернувся до українських народних депутатів не в дистанційному режимі.

Тим часом Данія передасть Україні протикорабельні ракети Harpoon та пускові установки для них.