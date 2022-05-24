У Мелітополі окупанти взяли в полон засновницю гуманітарного штабу

Росіяни викрали Олесю Дорохову за її проукраїнську позицію

У Мелітополі працював єдиний український гуманітарний штаб

В окупованому Мелітополі російські загарбники взяли в полон виконувачку обов’язків директора Мелітопольського багатопрофільного центру професійно-технічної освіти Олесю Дорохову. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Із початку війни на базі навчального закладу жінка організувала Центр допомоги «Від серця до серця», який був єдиним у місті українським гуманітарним штабом допомоги мешканцям Мелітополя та переселенцям із Маріуполя.

У центрі люди могли отримати харчування, речі першої необхідності, ліки, волонтери формували пакети для самотніх та лежачих хворих.

«Викрадаючи активістів, окупанти намагаються зламати волю та супротив місцевого населення, і як наслідок – насадити владу терору і страху, - зазначила Денісова. – Захоплення цивільних заручників є прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини».

Омбудсмен вказала, що такі дії є актом тероризму відповідно до Конвенції Ради Європи про попередження тероризму та воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

«Звертаюся до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав людини в Україні», – заявила Денісова.

Як повідомлялося, в Запорізькій області російські військові вдруге викрали голову курортного селища Кирилівка. Крім цього, окупанти викрали заступника голови Кирилівки Ігоря Коробку.

Також осійські окупанти затримали селищну голову смт Дворічна (Харківщина) Галину Турбабу і не відпускають протягом чотирьох днів.