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    Події в Україні

    У Мелітополі окупанти взяли в полон засновницю гуманітарного штабу

    Росіяни викрали&nbsp;Олесю Дорохову за її проукраїнську позицію - У Мелітополі окупанти взяли в полон засновницю гуманітарного штабу
    Росіяни викрали Олесю Дорохову за її проукраїнську позицію
    фото: Людмила Денісова/Facebook

    У Мелітополі працював єдиний український гуманітарний штаб

    В окупованому Мелітополі російські загарбники взяли в полон виконувачку обов’язків директора Мелітопольського багатопрофільного центру професійно-технічної освіти Олесю Дорохову. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

    Із початку війни на базі навчального закладу жінка організувала Центр допомоги «Від серця до серця», який був єдиним у місті українським гуманітарним штабом допомоги мешканцям Мелітополя та переселенцям із Маріуполя.

    У центрі люди могли отримати харчування, речі першої необхідності, ліки, волонтери формували пакети для самотніх та лежачих хворих.

    «Викрадаючи активістів, окупанти намагаються зламати волю та супротив місцевого населення, і як наслідок – насадити владу терору і страху, - зазначила Денісова. – Захоплення цивільних заручників є прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини».

    Омбудсмен вказала, що такі дії є актом тероризму відповідно до Конвенції Ради Європи про попередження тероризму та воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

    «Звертаюся до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень РФ прав людини в Україні», – заявила Денісова.

    Як повідомлялося, в Запорізькій області російські військові вдруге викрали голову курортного селища Кирилівка. Крім цього, окупанти викрали заступника голови Кирилівки Ігоря Коробку.

    Також осійські окупанти затримали селищну голову смт Дворічна (Харківщина) Галину Турбабу і не відпускають протягом чотирьох днів.

    Теги: росія окупанти війна полон Україна Запорізька область Людмила Денісова окупація #stoprussia
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    У Мелітополі окупанти взяли в полон засновницю гуманітарного штабу