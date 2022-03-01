На Сумщині відбувся перший обмін полоненими

Наших п'ятьох захисників обміняли на одного російського окупанта

У Сумській області відбувся перший обмін полоненими. Україна обміняла наших п’ятьох людей з територіальної оборони на одного російського офіцера військової поліції. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Список бійців тероборони, яких визволили з ворожого полону:

Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року народження, м. Тростянець.

Позняк Валерій Семенович, 1965 року народження, м. Ворожба Білопільського району.

Мокренко Ігор Володимирович, 1969 року народження.

Фролков Андрій В’ячеславович, 1964 року народження, Суми.

Солонар Олег Вікторович, 1974 року народження, Суми.

Для цього у Краснопіллі Сумської області організували так звааний зелений коридор для ворожої техніки, що йшла з Осоївки.

Раніше ми повідомляли, що на Сумщині їздить ворожа техніка, окупанти вбивають мирних людей.

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

в особовому складі – 5710 осіб, полонених - 200.

знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

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