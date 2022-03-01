На Сумщині відбувся перший обмін полоненими
Наших п'ятьох захисників обміняли на одного російського окупанта
У Сумській області відбувся перший обмін полоненими. Україна обміняла наших п’ятьох людей з територіальної оборони на одного російського офіцера військової поліції. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
Список бійців тероборони, яких визволили з ворожого полону:
- Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року народження, м. Тростянець.
- Позняк Валерій Семенович, 1965 року народження, м. Ворожба Білопільського району.
- Мокренко Ігор Володимирович, 1969 року народження.
- Фролков Андрій В’ячеславович, 1964 року народження, Суми.
- Солонар Олег Вікторович, 1974 року народження, Суми.
Для цього у Краснопіллі Сумської області організували так звааний зелений коридор для ворожої техніки, що йшла з Осоївки.
Раніше ми повідомляли, що на Сумщині їздить ворожа техніка, окупанти вбивають мирних людей.
За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- в особовому складі – 5710 осіб, полонених - 200.
- знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.