  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Сумщині відбувся перший обмін полоненими

    Росіяни забрали свого&nbsp;&laquo;офіцера військової поліції&raquo; - На Сумщині відбувся перший обмін полоненими
    Росіяни забрали свого «офіцера військової поліції»
    скріншот з відео

    Наших п'ятьох захисників обміняли на одного російського окупанта

    У Сумській області відбувся перший обмін полоненими. Україна обміняла наших п’ятьох людей з територіальної оборони на одного російського офіцера військової поліції. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

    Список бійців тероборони, яких визволили з ворожого полону:

    • Квітченко Дмитро Олегович, 1985 року народження, м. Тростянець.
    • Позняк Валерій Семенович, 1965 року народження, м. Ворожба Білопільського району.
    • Мокренко Ігор Володимирович, 1969 року народження.
    • Фролков Андрій В’ячеславович, 1964 року народження, Суми.
    • Солонар Олег Вікторович, 1974 року народження, Суми.

    Для цього у Краснопіллі Сумської області організували так звааний зелений коридор для ворожої техніки, що йшла з Осоївки.

    Раніше ми повідомляли, що на Сумщині їздить ворожа техніка, окупанти вбивають мирних людей.

    За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

    • в особовому складі – 5710 осіб, полонених - 200.
    • знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
    • гелікоптерів – 29 од;
    • танків ‒ 198;
    • ББМ ‒ 846;
    • артилерійських систем – 77;
    • засоби ППО - 7;
    • РСЗВ - 24;
    • цистерн з ПММ - 60;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
    • катери – 2 одиниці;
    • автомобільної техніки - 305.
    Читайте також:
    Теги: окупанти Суми військові обмін полоненими Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Сумщині відбувся перший обмін полоненими