Російські окупанти запровадили нове правило в’їзду в Крим
Росія зобов’язала іноземців робити ПЛР-тест при в’їзді в окупований Крим
Так званий «глава» окупованого Криму Сергій Аксьонов змінив правила в’їзду на півострів під час пандемії коронавірусу. Іноземців зобов’язали робити ПЛР-тест на коронавірус під час в’їзду в Крим.
Про це йдеться на сайті так званого «уряду Криму».
Обмеження почали діяти з 17 квітня 2021 року. Відтепер «іноземцям та особам без громадянства» потрібно протягом трьох календарних днів від дня прибуття пройти лабораторне дослідження на коронавірус методом ПЛР.
Крім того, інформацію про результат ПЛР-тестування потрібно розмістити на сайті російського Єдиного порталу державних та муніципальних послуг.
Також при в’їзді в окупований Крим необхідно заповнити електронну анкету, яка розміщена на тому ж порталі державних та муніципальних послуг.
Нагадаємо, українець із російським паспортом отримав п’ять років умовно за сприяння РФ в окупації Криму.