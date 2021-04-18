Російські окупанти запровадили нове правило в’їзду в Крим

Росія зобов’язала іноземців робити ПЛР-тест при в’їзді в окупований Крим

Так званий «глава» окупованого Криму Сергій Аксьонов змінив правила в’їзду на півострів під час пандемії коронавірусу. Іноземців зобов’язали робити ПЛР-тест на коронавірус під час в’їзду в Крим.

Про це йдеться на сайті так званого «уряду Криму».

Обмеження почали діяти з 17 квітня 2021 року. Відтепер «іноземцям та особам без громадянства» потрібно протягом трьох календарних днів від дня прибуття пройти лабораторне дослідження на коронавірус методом ПЛР.

Крім того, інформацію про результат ПЛР-тестування потрібно розмістити на сайті російського Єдиного порталу державних та муніципальних послуг.

Також при в’їзді в окупований Крим необхідно заповнити електронну анкету, яка розміщена на тому ж порталі державних та муніципальних послуг.

Кабінет Міністрів України наприкінці березня вніс зміни у порядок пропуску через КПВВ осіб, які прибувають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. Зокрема, без самоізоляції тепер пропускають громадян України, які бажають здійснити вакцинацію від Covid-19 на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, за умови пред’явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.

Нагадаємо, українець із російським паспортом отримав п’ять років умовно за сприяння РФ в окупації Криму.

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