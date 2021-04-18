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    Чийгоз: на Півдні України посилюються сепаратистські настрої

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    Народний депутат від &laquo;Європейської солідарності&raquo; Ахтем Чийгоз - Чийгоз: на Півдні України посилюються сепаратистські настрої
    Народний депутат від «Європейської солідарності» Ахтем Чийгоз
    Фото: Главком

    Депутат переконаний, що спецслужби не застосовують превентивних заходів для запобігання критичним ситуаціям

    Народний депутат від «Європейської солідарності» Ахтем Чийгоз вважає, що у південних областях України посилюються сепаратистські настрої.

    Про це політик повідомив в ефірі Еспресо.TV.

    «Коли ми говоримо про Південь, мова не лише про військову підготовку Росії. На мій погляд, мешканці південних регіонів України мають проросійські погляди... Зараз на Півдні є небезпечні для нашої держави особистості. Це і мери деяких міст, і громадські активісти, які серед населення проводять проросійську роботу. І тому я гадаю, що СБУ варто було по цих «мішенях» відпрацьовувати спецоперації», – зазначив нардеп.

    Чийгоз наголосив, що загроза сепаратизму на Півдні України цілком реальна і потрібно зараз проводити роботу над помилками, яких Україна припускалася до 2014 року.

    «Я дуже часто буваю на Півдні й кожного разу в мене важке відчуття, що там дуже мало України. І це дуже схоже на Крим перед окупацією. Не можна казати про всіх українців, проте є такі лідери думок, що виступають каталізаторами цих проросійських процесів. Аналогій з Кримом дуже багато», – повідомив політик.

    Депутат також переконаний, що спецслужби не застосовують превентивних заходів для запобігання критичним ситуаціям.

    До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак пропонував лідеру кримськотатарського руху Мустафі Джемілєву допомогу у вирішенні ряду питань у відповідь на вихід із партії «Європейська солідарність».

    Теги: Крим Європейська солідарність депутат сепаратизм Україна Ахтем Чийгоз населення
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